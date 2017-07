Le programme complet de la saison estivale au musée du Château de Mayenne

C'est reparti pour deux mois d'animations au musée du château de Mayenne. Cette année encore placée sous le signe de l'époque médiévale, mais pas que.

Ambiance épée, bouclier et costume du Moyen-Âge cet été au Musée du château de Mayenne. Le programme estival vient d'être dévoilé par Mathieu Grandet, son directeur. Animations gratuites ou payantes pour un public familial. Avec deux temps forts. D'abord, le marché nocturne médiéval le 26 juillet de 16h à 23h. "Il y aura une vingtaine d'artisans viendront présenter des outils, des costumes d'époque, proposer de la nourriture et des boissons comme avant. Une compagnie sera aussi là toute la journée pour proposer des ateliers sur les danses médiévales ou encore des combats scénarisés", raconte Mathieu Grandet. A suivre aussi les week-end thématiques en août : tissage ou encore faune et flore.

Mercredi 12 juillet / Mes vacances au musée - Attrapez-les tous ! - les 5 / 7 ans à 10h30 et les 8 / 12 ans à 14h30 - 6€ - Sur inscription au 02 43 00 17 17

Vendredi 14 juillet / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Dimanche 16 juillet / Visite particulière - Regards sur l’art, visite autour des collections de Beaux-arts de l’exposition - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Mercredi 19 juillet / Mes vacances au musée - La «naissance» du chevalier - les 5 / 7 ans à 10h30 et les 8 / 12 ans à 14h30 - 6€ - Sur inscription au 02 43 00 17 17

Vendredi 21 juillet / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Mercredi 26 juillet MNM’s / Marché Nocturne Médiéval et spectacles - De 16h à 23h - Gratuit - Restauration médiévale à emporter

Jeudi 27 juillet / Stage jeune public : Machine de siège - 7/12 ans - De 10h30 à 16h30 - 15€/10€ - Prévoir un pique-nique

Vendredi 28 juillet / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Dimanche 30 juillet / Journée Thématique - Mode in Moyen-Âge - De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Gratuit

Mercredi 2 août / Mes vacances au musée - Drapier et couleurs - les 5 / 7 ans à 10h30 et les 8 / 12 ans à 14h30 - 6€ - Sur inscription au 02 43 00 17 17

Vendredi 4 août / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Samedi 5 et dimanche 6 août / Journées Thématiques - Seigneur ou paysan à chacun son vêtement ! - De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Gratuit

Mardi 8 août / Cinéma en plein air «Les saisons» - 22h30 – Gratuit – Dans la cour - En partenariat avec Atmosphères 53 et le Pays d’art et d’Histoire des Coëvrons-Mayenne

Mercredi 9 août / Mes vacances au musée - Un papillon ça trompe énormément pour les 5 / 7 ans à 10h30 et Metamorphosis pour les 8 / 12 ans à 14h30 - 6€ - Sur inscription au 02 43 00 17 17

Vendredi 11 août / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Dimanche 13 août /Journée Thématique - Tissage sauvage - De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Gratuit

Dimanche 13 août /Visite particulière - De fossiles en écailles, visite autour des collections d’histoire naturelle de l’exposition - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Jeudi 17 août /Stage jeune public : Masques et instruments de musique en végétaux - 7/12 ans - De 10h30 à 16h30 - 15€/10€ - Prévoir un pique-nique

Vendredi 18 août / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Samedi 19 et dimanche 20 août /Journées Thématiques - Comment inventorier la faune et la flore en 2017 ? - De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Gratuit

Mercredi 23 août / Mes vacances au musée - Le chevlaier désermé pour les 5 / 7 ans à 10h30 et Qui s’y frotte, s’y pique ! pour les 8 / 12 ans à 14h30 - 6€ - Sur inscription au 02 43 00 17 17

Vendredi 25 août / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée

Vendredi 1er septembre / Visite guidée spéciale famille - 15h30 - Dès 5 ans - 1€ en plus du prix d’entrée du musée