Le programme d'Urban Culture 2019 à Guéret

Au premier plan, Hervé Herpe, organisateur d'Urban culture, et Christian Dussot, adjoint au maire de Guéret en charge de la culture. Au second plan, les représentants des associations participantes.

Guéret, France

La quinzième édition du festival Urban Culture se déroulera à Guéret du 14 au 19 mai 2019. Au programme, des classiques comme l'incontournable "battle" de hip-hop du dimanche après-midi, des sessions de graff, un spectacle de danse, des concerts, du basket-ball mais aussi des nouveautés. Une soirée "_Dub party"_est notamment au programme. L'occasion de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce style de musique au croisement du reggae et de l'électro. Le groupe de rap guérétois La Hassra sera également au programme de la soirée "urban session". Les participants pourront aussi passer derrières les platines et s'essayer au "Djing" le temps d'un atelier découverte. Le tournoi de streetball - ou basket-ball de rue - revient en 2019 avec une nouveauté : un concours "seven to smoke" inspiré par les concours de hip-hop.

Le programme complet