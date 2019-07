La Félibrée à Périgueux : on vous dit tout sur le programme, les horaires, les accès

Pour sa centième édition, la grande fête de l’Occitanie périgourdine revient au centre de Périgueux pendant trois jours. Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet. Programme, périmètre, horaires, conditions d'accès : vous saurez tout.

Périgueux, France

Les organisateurs attendent 30.000 visiteurs sur les trois jours de fête, mais c'est bien sûr dimanche que l'essentiel de la foule est prévue pour la messe en oc, les défilés, le banquet, et le spectacle au parc Gamenson. Le détail sur le site de la mairie de Périgueux.

Les accès aux périmètres, jour par jour

Pour la journée de vendredi, dédiée aux enfants, un périmètre restreint sera fermé à la circulation à partir de 8h30 comprenant les places Hoche et Mauvard et le jardin du Thouin, puis à partir de 17h la place de la Clautre. L'accès reste gratuit, y-compris pour le bal traditionnel de 21h sur la place de la Clautre. Seule l'entrée au concert de Peiraguda à 21h au parc Gamenson est payante (10€).

Pour la journée de samedi, l'accès reste gratuit mais le périmètre fermé à la circulation est élargi (cf. carte). Les sacs des visiteurs pourront êtres contrôlés. Le bal traditionnel place de la Claure est toujours gratuit ; seul le concert des Italiens de Lou Dalfin à 21h au Parc Gamenson est payant (10€).

Dimanche, le centre-ville est bouclé dès 8h et l'accès devient payant : 6 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Les visiteurs devront passer par les cinq portes situées rue de la Clarté, place Hoche, rue Taillefer, rue de la République et rue Éguillerie. Les sacs seront systématiquement contrôlés.

Où se garer ?

Des parkings extérieurs sont ouverts au parc des expositions de Marsac-sur-l’Isle, au Palio de Boulazac et au pôle interconsulaire à Cré@vallée. Ils sont desservis par des navettes Péribus gratuites jusqu'au centre-ville, qui fonctionneront de 14h à 23h15 samedi, et le dimanche de 8h à 12h puis de 13h30 à 21h45.

La fête comence vendredi - .

Le programme du dimanche

Le programme d'une Félibrée est immuable : à 8h45, le maire Antoine Audi remettra les clefs de la ville au président du Bournat Bernard Sendrès et à la reine Emma Bonin, avant le défilé des vingt groupes traditionnels sur trois itinéraires qui convergeront place de la Clautre. Le défilé reprendra à 11h45 après la messe en occitan à la cathédrale. Les 800 places du banquet, la Taulada, sont réservées de longue date. L'après midi est consacrée aux spectacles : musique traditionnelle places de la Clautre, du Coderc et Saint-Louis, poésie occitane au centre culturel François Mitterrand, et danses au parc Gamenson avec sept groupes pour la Cour d'amour.

A 18h, le Bournat annoncera son choix pour la ville d'accueil de la 101ème Félibrée, avant le bal de clôture à partir de 21h animé par Los Zinzonaires et Anem Trio.

France bleu Périgord en direct de la Félibrée

France bleu Périgord vous attend avec Sophie Vasseur et ses nombreux invités.

Le samedi de 16h à 19h

Le dimanche de 10h à 12h30, avec Joan-Pau Verdier et Nicolas Peuch de l’émission Meitat chen Meitat porc entre 11h et midi.

Le dimanche de 15h à 18h.