Le programme de la 10e édition de Bordeaux fête le fleuve dévoilé

La 10e édition de Bordeaux fête le fleuve se déroulera du 26 mai au 4 juin prochain. Le programme a été dévoilé ce jeudi par le maire de Bordeaux Alain Juppé et le reste des organisateurs. Au moins 300.000 personnes sont attendues sur les quais de Bordeaux pour l'événement.

Pour cette dixième édition, un thème a été retenu : l'aventure. L'aventure parce que pour la 3e fois la solitaire du Figaro prendra son départ depuis le port de la lune. 43 skippers et leurs embarcations sont attendus avec en plus un invité de marque : le dernier vainqueur du Vendée Globe – et double vainqueur de la solitaire du Figaro – Armel Le Cléac'h. Tout au long de la semaine il sera possible d'échanger avec les marins et, grâce à une exposition, d'en apprendre plus sur leurs expéditions.

Aventure aussi grâce à un mat de 16 mètres qui sera installé en plein milieu du village de Bordeaux fête le fleuve. L'équivalent du mat du Belem auquel les plus casses-cou pourront grimper. Il y aura aussi les traditionnels feu d'artifice d'ouverture et de clôture, et 14 ballades fluviales, entre Cordouan et Cadillac, dont certaines à bord de vieux gréements comme le Belem.

Enfin une performance originale est aussi programmée et promet d'être spectaculaire : 12446 origamis de bateaux en papiers de toutes les couleurs vont être mis à l'eau sur le miroir d'eau, pour un spectacle visuel original.

Le programme complet de cette 10e édition est à retrouver sur le site de Bordeaux fête le fleuve.