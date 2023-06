Le programme de la Fête de la Musique au Pays Basque, si la météo le veut bien

La Fête de la Musique revient, comme chaque année, ce mercredi 21 juin au Pays Basque. Du moins, c'est ce qui est prévu. Mais en ce 1er jour de l'été, c'est la météo qui pourrait lui voler la vedette et compromettre la fête. Après les violents orages de ce mardi, de nouvelles intempéries sont prévues pour la journée et la soirée de ce mercredi. Les municipalités devraient prendre une décision dans la matinée sur le maintien ou non des festivités. Certaines ont déjà pris leurs dispositions en changeant des lieux de concerts.

Si beaucoup de concerts auront lieu à la "bonne franquette" ou dans des bars, la Fête de la Musique au Pays Basque est de plus en plus organisée par les municipalités qui préfèrent éviter ainsi les concerts "sauvages" improvisés dans les rues. Ainsi, de nombreuses communes ont établi un programme officiel des concerts dans les rues et sur scène. Une nouvelle fois, les genres musicaux très divers vont se côtoyer. Nous vous avons composé un programme non exhaustif des festivités connues.

25 lieux pour 25 ans de Fête à Bayonne

Affiche de la Fête de la Musique 2023 à Bayonne : 25 ans, 25 lieux - Ville de Bayonne

À Bayonne, la Fête de la Musique, en partenariat avec France Bleu Pays Basque, célèbre ses 25 ans. Vingt-cinq ans d'organisation officielle. Pour l'occasion, des concerts vont se succéder en 25 lieux de la ville (24 en réalité ce 21 juin), principalement dans le centre (Grand et Petit Bayonne), mais aussi sur la rive droite. Des professionnels de "Xiberoots", groupe de reggae souletin qui a le vent en poupe, aux élèves de la section musique du lycée Cassin et ceux de la Rockschool, en passant par des groupes de jazz, blues, rock, musique classique, hip-hop, électro, chant traditionnel... Suivez le programme (numéros correspondant aux plans ci-dessous) :

1. Place de la Liberté : hommage à André Dumoulin (pianiste)

17h : Les Gaiteros du Roi Léon

17h30 : Cap Trio

18h30 : Orchestre de Gérard Luc

19h : Rétro Harmonie

19h30 : Hugo Trio

20h30 : Platonic d Light

21h : Papys Boeuf

2. 19h au Kulunka / Quai Pedros : Arnaud Saubiette (clavier)

3. 15h30 au Kiosque à musique : Association Réflexion (sélection musicale éclectique)

4. Place Jacques-Portes

17h : Initiation Txalaparta par Paxkal Indo

19h30 : élèves de la section musique du Lycée René Cassin

5. 16h45 au CIAP : WokNote (mélange de reprises allant du jazz au blues en passant par la bossa nova ou le swing manouche)

6. Place des 5 Cantons

19h : Tendido 6 (Paso doble, valse, tango...)

20h30 : Medikoak (choeur masculin de la peña du corps médical)

7. Place Pasteur

19h : Street Art (chorégraphies hip-hop)

19h30 : Afrika Dambo (culture africaine)

20h : Lissanga (danse et rythmes africains)

8. Place Montaut

18h30 : Chorale du service Génération Séniors

19h30 : Initiation au mutxiko par Orai Bat

9. Lycée Le Guichot

19h : WokNote (jazz et blues, bossa nova, swing manouche)

20h : Michèle Cammas-Chevalier

21h : Kriolinak (répertoire folk et traditionnel du Pays Basque)

10. Place des Victoires

19h : Josteta (chorale basque)

20h : Kanta Gurekin (chant basque)

11. Plachotte des Augustins

19h30 : Haiz Egoa (choeur basque)

20h30 : Buhaminak (choeur de femmes, chants du monde)

12. 18h30 Place Lacarre : Les Petits Papiers

13. 19h Rue Port de Bertaco : Pick Up (variété française et internationale)

14. Carreau des Halles

19h : Los Marinos del Passo (groupe festif, chansons internationales)

20h30 : Alexander Big Bang (orchestre de jazz)

22h : Pong Orchestra (fanfare rock, reprises modernes)

15. 18h Quai Jauréguiberry : B'Kari Lover (pop rock)

16. Rue Pelletier (Esplanade Roland Barthe)

19h : chorale et ateliers de la Rockschool (pop rock)

20h30 : Plug'N Play (rock électro)

22h : Take the Ska Train (ska)

17. Rue des Lisses / Place Paul-Bert

18h : Erro Mesak (chorale festive)

22h : Xiberoots (reggae basque)

18. É glise Saint-André

19h30 : Xaramela (choeur mixte)

20h : Choeur & Co (groupe vocal de variété francophone contemporaine)

19. 16h à 22h Portes de Mousserolles : Les Remparts électroniques (association OK)

20. 17h30 Place Patxa : concerts programmés par le Gaztetxe (Kukubird, Ramada Inn, Klike...)

21. 19h Musée Basque : Baionan Kantuz (chant basque)

22. Place de la République

19h : Peña Campera (chants et danses sévillanes)

20h30 : Groupe Saudades (musique portugaise)

22h : Alma Loca (musique gitane et latino)

23. 19h Parvis de l'Atalante : Clément Cazaux Trio (jazz)

24. 15h MVC Saint- É tienne : après-midi musical aux pieds des bâtiments de Habas La Plaine (artistes amateurs du quartier)

De 10h à 13h, les Tambours Nive Adour et Les Txistularis bayonnais déambulent dans les rues de Bayonne.

Les 25 sites de la Fête de la Musique à Bayonne : centre-ville - Ville de Bayonne

Les 25 sites de la Fête de la Musique à Bayonne : rive droite - Ville de Bayonne

À Saint-Jean-de-Luz, des concerts à l'abri

Suite aux prévisions météorologiques pluvieuses, l’école de musique déplace les animations initialement prévues place du collège, sur le parvis des Halles (côté avenue Labrouche). La programmation reste inchangée. Rendez-vous dès 14h dans les lieux emblématiques de la ville :

Salons de la Mairie

14h00 : Classe de Guitare – EMM (école municipale de musique)

14h45 : Classe de Piano – EMM

Place Louis XIV et Kiosque :

14h45 : Orchestre à L’école « Urda Band » – Ecole élémentaire d’Urdazuri – EMM

16h30 : L’Atelier chant d’Acotz – Elèves de Rémi Doumeizel

20h30 : Groupe Tony Burrows Music Band (blues/pop/country des années 60-70)

Parvis des Halles :

14h00 : Conte « la maison du vieux Léon » Ensemble clarinettes – Chorale Kilimak – EMM

14h45 à 20h : choeurs d’enfants, ensemble de trombones, flûtes, percussions, trompette, accordéon…

18h Parvis de l’église : Neska Tamborrada

18h30 à 20h30 : déambulation dans le centre-ville de Tamborrada Marinelak.

La programmation de la Fête de la Musique à Saint-Jean-de-Luz - Ville de Saint-Jean-de-Luz

Un plan de repli à Hendaye

En raison des forts risques de précipitations annoncés par Météo France, la Ville a mis en place un plan de repli pour les concerts. Si les intempéries annoncées se confirment, la programmation sera maintenue mais adaptée et les évènements déplacés à l'abri.

Si il ne pleut pas :

Place de la République :

17h : Zarpai Banda

20h : Alaiak (groupe vocal)

Esplanade des Halles de Gaztelu :

18h : Classes de gruppetto + Ensemble Musiques Traditionnelles + Chant chorales + Ensemble de trombones + Harmonie (par les élèves du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque)

Quartier de la Gare / Bordeline Fabrika :

19h à 22h : Karaoké Autotuné

Caneta / Ecole Jean-Jaurès :

20h30-21h : répétition ouverte de l'Orchestre intercommunal

Rue des Eucalyptus de 19h à 23h :

Bad Moon Rooster (heavy blues)

Lülü Smack (rock)

Bushido (néo métal)

Avenue des Mimosas de 18h30 à 22h30 :

Djingles (cover pop)

Sacrèncierro (cover rock)

Enllil (oriental électro dub)

Cabane Hirukiak à 20h : Lagunak Taldea

Barmout de 19h à 23h : Tamala (afro fusion)

En cas de pluie :

Les scènes des Eucalyptus et Mimosas à l'Espace Mendi Zolan : les concerts seront réduits à 30 minutes

18h30 : Sacrèncierro (cover rock)

19h15 : Bad Moon Rooster (heavy blues)

20h : Djingles (cover pop)

20h45 : Lülü Smack (rock)

21h30 : Enllil (oriental électro dub)

22h15 : Bushido (néo métal)

Les animations de la place de la République et l'Esplanade sont rapatriées aux Halles de Gaztelu :

17h : Zarpai Banda

18h : élèves du Conservatoire Maurice Ravel

20h : Alaiak (groupe vocal)

Les autres animations sont maintenues comme indiqué ci-dessus

À Bidart, tout en un seul site

Toutes les animations sont prévues sur la place Sauveur Atchoarena (face à l'hôtel de ville) de 18h à minuit

Parvis :

18h : Zertako ez (chorale basque)

19h30 : Alegera (batterie fanfare)

21h : No Fear (blues rock)

22h30 : Les Diktatorz (rock garage)

Belvédère :

18h45 : Eva, Adèle & les madeleines (chant et chorale)

20h15 : Miss Mighty et les funkemen (funk)

21h45 : Iluma (pop rock basque)

23h15 : Odd Lights (rock)

Chapelle Sainte-Madeleine :

19h : Bezala Sisters (pop et ballade)

20h : Reina (pop et blues)

Biarritz, à travers les quartiers

La municipalité organise plusieurs concerts dans les différents quartiers de la ville. Certains établissements privés ont également prévu leur propre programmation devant ou à l'intérieur de leur local.

Parvis Sud Grande Plage : Glourious Basterds de 20h30 à 23h00 (pop rock)

Port des Pêcheurs : B-Swing de 20h30 à 23h (orchestre de "rythme & soul")

Place Saint-Charles : Nerman de 19h00 à 21h00 (chant)

Déambulations dans le centre-ville :

Ttipitto Banda (éclectique) de 19h30 à 21h30 Place Clemenceau, Les Halles, rue Gambetta et rue du Centre

Zumbi Rei (batucada, musique de rue brésilienne) de 21h à 22h30

Arroka (chants basques) à 19h Place Clémenceau et 19h30 aux Halles

Hasparren, Cambo, le soleil après l'orage ?

À Hasparren, les évènements sont organisés sur la place des Tilleuls qui a subi les inondations ce mardi. Si les festivités sont maintenues, la journée sera rythmée par des ateliers musicaux et des concerts.

16h à 18h : ateliers musicaux de trompettes, flûtes, trikitixak, chants et Mutxiko, par l’école de musique Soinubila.

À partir de 20h00 : la batterie fanfare Haitzmendi, puis batterie fanfare Eskuz Esku de Béguios.

À Cambo-les-Bains, où l'orage s'est abattu mais n'a finalement pas provoqué de dégâts significatifs, tout est organisé en un seul lieu

Programmation de la Fête de la Musique à Cambo-les-Bains - Ville de Cambo

Faites de la musique à Urrugne

Les concerts ont lieu dans le centre bourg

À partir de 18h : concert des classes de CM2 des écoles d'Urrugne, puis représentations de fin d'année des musiciens d'Adixkideak

concert des classes de CM2 des écoles d'Urrugne, puis représentations de fin d'année des musiciens d'Adixkideak À partir de 20h :

Janus Lester (pop)

Joseba Irazoki eta Lagunak (rock folk)

Fête pour tous à Mauléon pour ses 50 ans

Les musiciennes et musiciens amateurs sont invités à se produire dans les rues, les jardins et sur les places de la ville. La municipalité a également élaboré un programme alléchant à l'occasion des 50 ans de la commune avec 19 groupes, dont 3 professionnels, 9 espaces scéniques, 1 flashmob

Place de l'Hôtel de ville :

18h30-19h45 : Macadam Hirsute

20h15-21h30 : Les Kangourous

21h30 : Flashmob sur la musique "Pump it"

22h-minuit : Atou'Trèfles

Devant La Passerelle

19h30-23h : Melow Mike (reggae)

20h30-20h50 et 21h30-21h50 : Jean-Beun MC feat Accueil Ados

Médiathèque : classe en scène au piano de 18h à 19h (élèves du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais)

: classe en scène au piano de 18h à 19h (élèves du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais) 39 Grand'Rue :

18h30-19h15 et 20h30-21h15 : Tonio de Almeida (chansons françaises et portugaises)

19h15-20h30 et 21h15-23h : Jean-Yves Loiseau (chansons françaises)

Parvis de l’église de la Trinité :

19h à 19h45 - 20h45 à 21h30 : Ensemble Alauda & la Chorale de La Tessoualle

20h à 20h45 - 21h30 à 22h15 : Céline & Fred (pop)

Cour du Presbytère

18h à 18h15 : Les élèves de l’école publique Paul Martin

19h00 à 20h15 - 21h à 21h30 : En avant la danse

20h30 à 21h - 21h45 à 22h15 : Style country

Place de la Motte – Scène rock

19h à 20h30 : Amhardy (pop rock)

21h30 à 23h30 : Faux rêveurs (rock)

Ancien café de l’Oregon

18h30 à 18h50 - 19h30 à 19h50 : Jean-Beun MC feat Accueil Ados

19h à 19h30 - 20h30 à 21h : Murmure Attitude – SLAM

20h à 20h30 et 22h à 22h30 : C’elora musique