Côte-d'Or : le programme de la quatrième édition d'Arts & Scènes pour cette année 2020

Musique, danse, théâtre, cirque et marionnettes sont au programme d’Arts & Scènes, la saison culturelle 2020 en Côte-d’Or. Des artistes et compagnies jouent leurs spectacles près de chez vous un peu partout dans le département.

Côte-d'Or, France

Cette année, ce sont 18 spectacles et 65 représentations qui seront proposés au public dans toute la Côte-d'Or. Arts du cirque et de la rue, musiques classiques et actuelles, théâtre et danse, la programmation se veut "éclectique et bigarrée".

Les deux premiers rendez-vous de l'année sont proposés dès ce samedi 18 janvier 2020 :

- à 16h au centre social d'Arnay-le-Duc avec un spectacle gratuit et tout public, les Mélodies en courts. Le Trio Kaelström a mis en musique cinq courts-métrages d’animation.

L'affiche du spectacle - Plan 9

- à 18h à Précy-sous-Thil à la Médiathèque de la Butte de Thil avec un spectacle gratuit et tout public, Les Mange-cailloux. C'est un spectacle de marionnettes sur table accordées à l’accordéon et aux rythmes de chansons.

Invité d’honneur de cette 4e édition, le Département de la Haute-Marne a nourri cette programmation avec trois spectacles : la compagnie de danse Les décisifs, le quintet vocal Forget Me Note et la compagnie Changer L’air Cie.

Avec 66 représentations jusqu'en juin 2020, cette nouvelle saison d'Arts et Scènes en Côte-d’Or faitde la Côte-d'Or une grande scène de spectacle.

Cette saison est placée sous le signe de la forêt et des paysages, Alexis Louis-Lucas nous relatera une époque où l’initiation à la vie pouvait se faire parmi les arbres dans L’Utopie des arbres

Pendant ce temps, Landscape(s) # magnifieront les paysages par le cirque et par la danse.

Mais Arts & Scènes en Côte-d’Or est aussi une invitation à découvrir les nouveaux talents côte-d’oriens : la compagnie de cirque La Migration (ancien lauréat du Prix Jeunes Talents Côte-d’Or), Paolo Zanzu, concertiste oeuvrant également comme chef d’orchestre aux côtés de William Christie, ou encore FENC/S, un groupe de musique actuelle qui saura séduire par son rock incisif et ses belles mélodies pop.

La saison dernière, plus de 6 000 personnes ont été séduites par Arts & Scènes en Côte-d'Or, la saison culturelle départementale.