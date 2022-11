Le programme des festivités de Noël 2022 à Nîmes

Du vendredi 2 décembre au vendredi 6 janvier 2023, la ville de Nîmes propose son programme des festivités de Noël placé sous le signe du cercle polaire et de l’Arctique. Animations, spectacles, projections d’images, parades au cœur de l’Écusson. La Ville rappelle qu'elle a depuis plus de dix ans fait le choix de décors en LED afin de réduire sa consommation électrique, qui a été divisée par trois. De nombreux décors sont désormais en aluminium et thermoplastique 100% recyclables. Le vidéoprojecteur utilisé pour les projections d’images est à basse consommation (source led). "Sa mise en route est rapide, contrôlée par un programmateur permettant l’allumage et l’extinction de l’ensemble du matériel. "

Si la patinoire, qui devait s’installer sur le parvis des Arènes, a été supprimée pour des raisons environnementales, la Ville a tenu à "sauvegarder la féerie de Noël en proposant un spectacle d’envergure internationale 'Galileo' présenté par la Compagnie Deus Ex Machina".

Les nouveautés 2022

Vendredi 2 décembre à 18h - place Gabriel Peri : La Compagnie Quidams présentera un spectacle inédit où, totems, figures géantes et évanescentes déambuleront parmi la foule.

Samedi 10 décembre à 18h – Boulevards de l’Ecusson : la Grande parade de Noël composée de 10 chars, 160 danseurs et figurants s’élancera du Boulevard Victor Hugo, passera par la rue Général Perrier, et le boulevard Amiral Courbet pour arriver au boulevard de la Libération.

Du samedi 17 décembre au 1er janvier de 14h à 20h - Esplanade Charles de Gaulle : déambulation féérique au milieu de 200 sapins et découverte de saynètes sur la thématique polaire.

Samedi 17 décembre à 18h - Parvis des Arènes : la Compagnie Deus Ex Machina, présentera son spectacle "Galileo", grand rendez-vous de cirque aérien tous publics mettant en scène une structure articulée, perchée entre 15 et 30 mètres du sol, théâtre de plusieurs tableaux acrobatiques.

Samedi 24 décembre à 18h :

Parade Gueule d’Ours par la compagnie Remue Ménage. La déambulation des figures géantes d’ours polaires partira de l’église Saint-Paul pour finir sur le parvis des Arènes.

Embrasement des Arènes à 18h45 par la société Eveniums Concept.

Les incontournables

Les projections d’images : du vendredi 16 au vendredi 23 décembre de 17h30 à 21h :

Maison Carrée, pour une projection sur le thème de l’UNESCO par la Société Cosmo AV.

La tour de l’horloge pour des images féériques par la Société Graphics EMOTION.

Le Musée du Vieux Nîmes autour de la magie de Noël (Graphics EMOTION).

Les musiques de rue : tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre, deux groupes déambuleront dans l’écusson de 14h à 17h pour égayer le centre-ville.

Sonorisation du centre-ville : du 3 décembre au 2 janvier de 10h à 19h (sauf le 24 décembre et le 1er janvier 2023).

La grande Roue : installée sur le parvis des Arènes du samedi 3 décembre lundi au 2 janvier. Elle sera ouverte tous les jours de 11h à 21h. Tickets Grande roue à un tarif préférentiel disponibles chez les commerçants participants sur www.coeur-de-nimes.fr .

Les manèges enfantins et les chalets gourmands : 10 manèges et 6 chalets seront disposés sur l'ensemble du mail de l'esplanade Charles de Gaulle du samedi 3 décembre au lundi 2 janvier 2023 de 11h à 21h en période de vacances scolaires et de 16h à 21h hors vacances scolaires.

Le petit train de Noël : il sillonnera le centre-ville du 3 décembre au 2 janvier 2023. Les tournées auront lieu toutes les 30 minutes de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 pour faciliter les déplacements. Les points de départ et d’arrivée se situent devant l’Hôtel Le Cheval Blanc. Distribution des tickets de petit train par les commerçants du centre-ville, à partir de mi-novembre auprès de l’ensemble des commerçants nîmois (halles et coupole comprises).

Le marché de Noël des Seniors se déroulera dans la cour du CCAS au pôle Antoine Castelnau les mercredi 7 et jeudi 8 décembre.

Les chocolats de Noël seront distribués, du jeudi 1er décembre au mardi 6 décembre, dans les 16 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et résidences autonomie de la ville.

Stationnement gratuit en surface

Les festivités de Noël sont l’opportunité pour tous les Nîmois de profiter de leur centre-ville. À l’écoute des commerçants et consciente de l’importance de l’accessibilité du centre-ville, la Ville met en place une nouvelle fois la gratuité du stationnement en surface du jeudi 22 décembre au samedi 24 décembre.