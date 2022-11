Le programme des festivités de Noël à St-Gilles

À Saint-Gilles, dans le Gard, la municipalité vient de communiquer le programme des festivités pour Noël. . Avec une grande journée de lancement des illuminations ponctuée d’un feud’artifice (le 02 décembre), un nouveau spectacle son & lumière sur l’abbatiale baptisé « L’Odyssée de Saint-Gilles » (les 9 & 10 décembre), le retour de la crèche vivante (17 décembre) et le traditionnel pastrage calendal des gardians (24 décembre). Chaque semaine du mois de décembre sera dédiée à un temps fort.

Tout commence le vendredi 2 décembre, à 18h, sur la place Gambetta. Tous les Saint-Gillois sont invités à assister au lancement des illuminations de Noël en ville. Du vin chaud et du chocolat seront offerts, avant le départ de la grande parade féérique, musicale et équestre.

La ville de Saint-Gilles est, comme toutes les communes de France, fortement touchée par l’augmentation du prix de l’énergie. A partir du 1er janvier 2023, le prix de l’électricité va plus que doubler, le prix du gaz être multiplié par 4 ! Face à cette situation, le maire de Saint-Gilles a dévoilé son plan de sobriété mais "refuse d’abandonner les illuminations et la magie de Noël".

Sous le titre « L’Odyssée de saint Gilles », c’est un nouveau spectacle féérique et historique qui sera projeté sur le monument les vendredi 9 et samedi 10 décembre, sur la place de la République, à 18h, 19h et 20h chaque soir.

Evènement majeur des années passées, la crèche vivante fait son grand retour cette année, le samedi 17 décembre, sur la place de l’abbatiale. Le spectacle de la Nativité est joué par les enfants de l’école Li Cigaloun.