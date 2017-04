Le programme des Fêtes de Jeanne d'Arc 2017 dévoilé

La mairie d'Orléans a dévoilé ce jeudi le programme des animations des fêtes de Jeanne d'Arc. Laurent Voulzy viendra se produire pour un concert gratuit.

Election présidentielle oblige, le programme des Fêtes de Jeanne d'Arc a été légèrement chamboulé. Le personnel de la municipalité sera en effet déjà très occupé avec l'installation des bureaux de vote.

Il y a peu de nouveautés cette année, même si les Fêtes se dérouleront sur une plus grande période, du 29 avril au 14 mai. Le vendredi 29 avril au soir, Jeanne se verra remettre son épée, avant d'entrer dans Orléans par la porte Bourgogne et de rejoindre le Campo Santo. Un spectacle musical gratuit (Deux rois pour un trône) s'y tiendra d'ailleurs à 22h30. Le 1er mai, Jeanne débutera sa chevauchée, en partant de la place du Martroi à 10h, direction les bords de Loire à Saint-Jean-de-Braye pour traverser la Loire (11h). Le cortège reviendra en centre-ville en passant par le pont George V à 16h15.

L'affiche des fêtes de Jeanne d'Arc 2017. © Radio France - Etienne Escuer

Pérenniser les festivités à La Source

Le samedi 6 mai, Jeanne d'Arc ira pour la deuxième année consécutive à La Source, allée des Sapins. Au programme, à partir de 15h, la reconstiution d'un campement médiéval, puis un échange entre Jeanne d'Arc et des enfants à 17h. La journée se terminera par un dîner médiéval à 19h et une retraite aux flambeaux à 21h30.

L'Eglise Saint Jeanne d'Arc accueillera un concert de la musique municipale d'Orléans le lundi 8 mai à 10h. A partir de 18h, un office religieux sera célébrée à l'église Notre Dame des Miracles. Le marché médiéval s'installera au Campo Santo du 11 au 14 mai, avec une nocturne le samedi 13. La cérémonie de remise de l'étendard se tiendra le vendredi 12 mai à 22h, place Saint Croix. A 22h30, le nouveau son et lumière "Jeanne, visages universels", sera diffusé sur la façade de la cathédrale. Il sera visible ensuite du 19 mai au 16 septembre. Le 12 mai, toujours, les DJ Richard Orlinski et Cedric Gervais animeront le Set Electro sur le parvis du théâtre. Warm up à 23h, fin de la soirée à 1h30.

Un concert de Laurent Voulzy

Le lendemain, le samedi 13 mai, Laurent Voulzy se produira à la Cathédrale d'Orléans, pour un concert issu de sa tournée "Lys & Love". On y retrouvera notamment sa chanson "Jeanne", où certains voient un hommage à la Pucelle d'Orléans. Le chanteur, passionné d'histoire médiévale, a de plus pour projet de monter un spectacle sur Jeanne d'Arc. Le concert, qui débute à 21h, sera gratuit et retransmis sur un écran géant place Sainte-Croix. Pour l'écouter dans la cathédrale, il faut s'inscrire préalablement sur le site www.tourisme-orleans.com

Enfin, les fêtes s'achèveront le dimanche 14 mai. A 10h, un office religieux sera célébré dans la cathédrale. Olivier Carré, le maire, s'exprimera à 14h30, avant le défilé militaire prévu à 14h50. Le cortège sera composé de 500 personnes, dont la fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine. Un A400M passera à nouveau au-dessus de la cathédrale. Le cortège commémoratif, composé lui de près de 2000 personnes, traversera ensuite la ville à partir de 15h20. La journée prendra fin avec la restitution de l'étendard à 18h30, place Sainte-Croix.

A noter que le nom de l'invité n'a toujours pas été dévoilé. Qui succédera à Emmanuel Macron, très (trop ?) sollicité l'an dernier ? Il faut attendre encore un peu car aucune conférence de presse n'est pour l'instant prévue pour dévoiler son nom.