Le programme des fêtes de la mirabelle dévoilé avec Clara Luciani et Kavinsky

Metz, France

Les fêtes de la mirabelle à Metz vont voir les choses en grand pour cette 69ème édition. L'adjoint à la culture à la mairie de Metz Hacène Lekadir a présenté la programmation de l'événement prévu du 17 au 25 août prochains, avec pour fil rouge : la musique. Une cinquantaine de spectacles autour de cette dernière sont à l'agenda avec en point d'orgue, la venue de deux stars françaises pour le concert de clôture : Clara Luciani et le DJ Kavinsky le 24 août sur la place d'armes. 100 à 120 000 personnes sont attendues tout au long de l'événement.

Neuf jours de fête

C'est Hacène Lekadir, l'adjoint à la culture à la ville de Metz, qui a voulu voir les choses en grand. "Ce sont des artistes habitués à se reproduire tous les étés sur des festivals payants. Là, les visiteurs auront un accès gratuit à la scène", au pied de la cathédrale et au beau milieu d'une grande fanzone pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Outre ce grand concert, il y a une cinquantaine d'autres rendez-vous fixés pour rendre homme à la musique d'une dizaine de pays au cours des 9 jours d'événement. Le jeu vidéo aura également sa place tout comme d'autres ateliers ludiques.

Des grands classiques

Les habitués de la fête de la mirabelle peuvent se rassurer, les grands classiques seront de la partie. A commencer par la désignation de la reine de la mirabelle qui aura lieu le 18 août et le traditionnel défilé de chars fleuris le 25 août, là aussi sur le thème de la musique. A noter l'absence à nouveau d'un grand feu d'artifice pour cet événement dont le budget s'élève à 500 000 euros. "C'était pour le 14 juillet et il était superbe", commente Hacène Lekadir. Autour du village de la mirabelle place d'armes, il sera également possible de déguster des produits locaux pendant la totalité des fêtes, le tout en continuant de profiter de "Constellations", qui continue à vivre cet été.

Le programme

Tous les soirs, un concert est au programme avec un apéro-jazz en guise d'ouverture à 19h. Un spectacle électro clôturera la soirée de 22h à minuit (sauf pour le lancement et la clôture). Les festivités ont lieu dans le village de la mirabelle, sur la place d'Armes.

Samedi 17 août

-De 11h à 18h : atelier construc'son.

-15h45 : "The Yellbows".

-19h : apéro avec Sophie Topaz.

-20h15 : Aziz Sahmaoui & University of Gnawa.

-22h : Vanupié.

-De 23h45 à 00h45 : Dee Nasty.

Dimanche 18 août

-17h : couronnement de la reine de la mirabelle.

-19h15 : Alice Arthur.

-20h15 : Marina Satti.

-De 22h à minuit : Yeast.

Lundi 19 août

-19h : Morro Bay Beach.

-20h15 : Balani Sound System.

-De 22h15 à minuit : Arp Frique.

Mardi 20 août

-19h : Lehmanns Brothers.

-20h15 : Imarhan.

-De 22h à minuit : Amzik.

Mercredi 21 août

-19h : Acousmatics.

-20h15 : Kumbia Boruka.

-De 22h à minuit : Combo Charlie.

Jeudi 22 août

-19h : Damien Prud'homme Quartet.

-20h15 : Classical Fusion.

-De 22h à minuit : Isla.

Vendredi 23 août

-19h : Arnaud Van Lancker Trio.

-20h15 : Mànran.

-De 22h à minuit : Vilain cœur.

Samedi 24 août

-18h : PVLSAR.

-20h30 : Clara Luciani.

-22h : Kavinsky.

-De 23h45 à 00h45 : DJ Antony Adam.

Dimanche 25 août

-15h : parade fleurie et fanfare. Départ et arrivée place d'Armes.

-De 17h à 19h : spectacle de clôture avec la compagnie Oba Brasil.