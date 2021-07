Le programme des fêtes votives de Gallician

Malgré les contraintes liées à la pandémie de covid-19, les fêtes votives de Gallician, hameau de Vauvert, sont maintenues cette semaine. Elles se déroulent à partir de ce mercredi, jusqu'au dimanche 25 juillet inclus. "Parce que nos traditions n’ont d’avenir que si elles sont partagées, nous sommes heureux de pouvoir reprendre ces temps de rencontre et d’échanges qui nous sont si chers !", indique Bruno Pascal, adjoint aux festivités. Au programme : traditions, courses de taureaux, apéritif musical.

Le programme complet

Mercredi 21 juillet - Journée des enfants

9h RDV sur la place départ en petit train vers les prés de la manade Martini Déjeuner aux près offert aux enfants 11h Départ du petit train vers Gallician avant l’abrivado (inscription au bureau municipal attention places limitées) 11h30 Abrivado : départ des prés manade Martini 12h Arènes : 1 vachette Apéritif musical animé par Mathis Bouloc Repas sur inscription au café du centre 6€ 17h Course de taureaux emboulés École taurine de Petite Camargue, manade Martini 18h30 Bandido : départ des arènes par la levée du canal jusqu’aux près manade Martini 19h Apéritif musical animé par Mathis Bouloc 21h30 Défilé de la jeunesse 22h Course de nuit – manade Martini : 3 vaches et 3 veaux - entrée gratuite 23h Bal animé par Mathis Bouloc

Jeudi 22 juillet

11h Abrivado : départ du Pont des Tourradons par la route de la Laune - manade Aubanel

12h Arènes : 1 vachette Apéritif animé par Damien Inesta et Florian Falgairolle

15h Boulodrome – Challenge Alain Boissier et Armand Gavanon, organisé par l’EBJC

17h Course de taureaux emboulés Ecole taurine de Petite Camargue, manade Félix

18h30 Bandido : arènes - pont, manade Aubanel

19h Apéritif musical par Damien Inesta et Florian Falgairolle

21h Boulodrome – concours de boules organisé par Les pieds tanqués

22h Encierro, manade Aubanel 23h Bal animé par Damien Inesta et Florian Falgairolle

Vendredi 23 juillet - Journée des anciens

8h Boulodrome – Reprise du challenge Alain Boissier et Armand Gavanon organisé par l’EBJC

11h Gase : Franquevaux vers Gallician manades du Gardon et des Oliviers Parcours : 4 gases de 2 taureaux du char côté Franquevaux au char sur la levée côté marais suivies de 2 abrivado jusqu’aux arènes

12h Arènes : 1 vachette Apéritif animé par Stany et Geoffray

17h Course de taureaux emboulés École taurine de Petite Camargue, manade La Clapière

18h30 Bandido : arènes - levée du canal, manades du Gardon et des Oliviers

19h Apéritif musical animé par Andréo et Bastien Peyre

21h Boulodrome – concours de boules organisé par Les pieds tanqués

22h Festival : pont - arènes : abrivado et arènes - pont : bandido manades du Gardon et des Oliviers

23h Bal animé par Bastien Peyre4

Samedi 24 juillet - Journée à l’ancienne

9h Déjeuner offert aux personnes costumées au mas des Iscles animé par la peña l’Occitane

11h Abrivado : départ des Iscles manade Chaballier

12h Arènes : 1 vachette Apéritif animé par la peña l’Occitane

17h Course pour la jeunesse, manade Lafisca

18h30 Bandido : arènes - pont manade Chaballier

19h Apéritif musical animé par Damien Inesta

21h Boulodrome – concours de boules organisé par Les pieds tanqués

22h Inter-bandes manade Félix - entrée payante

23h Bal animé par Geoffrey Rancounaire

Dimanche 25 juillet

11h Présentation des manades du concours animée par la peña Los Caballeros

11h30 Concours d’abrivado, manades Cayzac (vainqueur 2019), Agnel, Lescot, Briaux

12h Arènes : 1 vachette Apéritif animé par la peña Los Caballeros et par DJ’S Damien Inesta et Florian Falgairolle

17h Toro-piscine, manade Félix

18h30 Bandido des manades du concours

19h Apéritif musical animé par Damien Inesta et Florian Falgairolle