Le programme des Journées du Patrimoine à Nîmes

Pour la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine le patrimoine culturel immatériel est mis à l’honneur : pratiques et traditions, arts du spectacle et artisanat, connaissances et savoir-faire recréés en permanence. La Ville de Nîmes propose au public, pour l’occasion, des visites guidées, concerts spectacles, lectures, conférences, ateliers jeunes public et randonnées.

LA FOIRE DU PATRIMOINE

PLACE DEBUSSY (Pissevin) - Vendredi 15 septembre de 10h à 18h

Mémoires de quartier - Rallye photos - Jeux de l’oie géant - La bodega de Pissevin - Les olympiades de Pissevin - Autour de l’empreinte - 1,2,3 Sonlive ! - Course de pneus - Henné et maquillage

PLACE DU CHAPITRE – Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 13h et de 14h à 18h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

La Porte Auguste - La chapelle Sainte Eugénie - Cathédrale Notre Dame et Saint Castor - La maison du Protestantisme - Le théâtre Bernadette Lafont - Petit temple - Grand temple - Cimetière protestant - La chapelle des sœurs de la charité - Hôtel de la préfecture du Gard - Temple de l’oratoire - Palais de justice de Nîmes - Villa Roche – Nemausus – Paloma - Théâtre Christian Liger - À vous les studios ! - Le Bois des Espeisses

HOTELS PARTICULIERS

Maison au cerf – Hôtel Rivet - Hôtel de l’Académie - Hôtel de Bernis - Hôtel Marquis de la Baume - Hôtel Villard - Hôtel de Rozel - Hôtel de Régis – Hôtel de Rochemore

VISITES GUIDEES

Archives municipales – Archives départementales – Gare Nîmes Pont du Gard – Hôtel de Ville – Hôtels particuliers nîmois – Université de Nîmes (site Vauban) – Expo de ouf – Parcours Gamebtta et Richelieu – Quand Nîmes était luthérienne

PATRIMOINE EN MUSIQUE- LES ORGUES NIMOISES

Concert lyrique - Mesclun vocal - Sieste musicale et bucolique - Eglise saint-Charles - Cathédrale Notre Dame-et-Saint Castor - Petit Temple - Eglise Sainte Perpétue-et-félicité - Eglise Saint-Baudile - Grand Temple - Temple de l’Oratoire - Eglise Saint-Paul

MUSEES, BIBLIOTHEQUES ET LIEUX D’EXPOSITIONS

Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet

La botte gardianne

Carre d’Art - Musée d’art contemporain

«La mélodie des choses» - « Wonderful» - « Note to the readers» - « Hugly Plymouth »

Avec des entrées libres, visites flashs, lectures, atelier plastique

Centre d’art contemporain de Nîmes

Intelligences ambiantes

Caire OC - Association Marpoc

Ambiances bouvines en petite Camargue

14 Quai de la Fontaine – association Jemanîmes

Nîmes « patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de demain… »

6 rue Sainte Catherine – association Pamela in the run place

Sculpter le sable

58 Boulevard Gambetta – association Le Spot

La boutique 58 (artiste urbaine AMSTED)

Musée des Beaux-arts

1823 – 2023 : 200 ans de collections et Martial Raysse - Conserver et restaurer - Modelage d’après le bronze « le gladiateur mourant » et « le gaulois mourant » - À-musée-vous «Architecture» et « Je restaure une œuvre »

Musée du chemin de fer

Samedi et dimanche de 10h à 17h Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur de la SNCF Tarif unique : 6 € 56 RDV 97 rue Pierre Sémard

Musée des cultures taurines Henriette et Claude Viallat

« A l’affiche ! », la feria sous le trait des artistes contemporains - Sur les traces d’un costume de lumières - Entre 2 paseos

Muséum d’histoire naturelle

De 1822 à 1895, de Louis à Pasteur - Les mystères géologiques des monuments antiques - Les Zoo’lympiades - La nature est un patrimoine vivant. Sauvegardons sa diversité !

Musée de la Romanité, rue Romaine et Jardin archéologique

Mémoire vive : Oliver Laric - L’équipement des sportifs antiques - Cirque romain - Saut en longueur avec haltères – Pugilat - Athlète à la pointe… sèche : dessinez les sports de l’Antiquité - Des jeux du cirque romain au football contemporain

Musée du Vieux Nîmes

De Nîmes au Nil - Démêler le fil des collections - Voyage poétique dans le jardin du musée

ESCAPADES NATURE

Du château de Boussargues a l’oppidum de Gaujac - Patrimoine bâti dans la garrigue - Exposition sur le patrimoine bâti

LES INCONTOURNABLES

Nîmes au fil des siècles - Tour Magne - Temple de Diane - Porte Auguste - Porte de France - Maison Carrée - Castellum aquae - Chapelle des Jésuites - Eglise Saint-Charles - Jardins de la Fontaine - Eglise Saint-Paul - Eglise Saint Baudile

PATRIMOINE OCCITAN

De l’ostal cairat als arenas - La bestia dau vacares - Le fe dei buous