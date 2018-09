Manche, France

C'est le moment où jamais de découvrir ou redécouvrir le patrimoine près de chez vous. Ce sont les 35e journées européennes du patrimoine tout ce week-end. Dans la Manche, pas moins de 624 sites ouvrent leurs portes au public. Petit tour non exhaustif.

La liste exhaustive en revanche, est à retrouver ici.

Les grands classiques

Bon d'abord on ne vous cite pas les musées, les églises, les châteaux qui seront ouverts pendant ces deux jours mais évidemment, peu de risque de vous casser le nez sur une porte fermée ce week-end dans ce genre d'endroits. Vous pouvez aussi aller découvrir les grands classiques de la Manche : la centrale EDF de Flamanville, la fonderie de cloches Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles, l'atelier Taille-Douce à Coutances où vous pourrez assistez à une démonstration sur la presse à bras. Le chalutier "Jacques-Louise" est un immanquable aussi dans le bassin du commerce à Cherbourg. C'est quand même le seul navire de pêche au large toujours à flot dans le pays et une exposition sur le monde marin est installée au fond de l'ancienne cale à poisson.

Les lieux ouverts exceptionnellement

En revanche si vous voulez profiter des journées du patrimoine pour entrer dans les endroits fermés le reste de l'année, la liste est plus courte. Le Fort de Querqueville d’abord, à côté de la rade de Cherbourg, est exceptionnellement ouvert au public pour l'occasion. La visite coûte 2€. Et puis ne ratez pas le parc du château de la Germonière au Vast, avec ses immenses cascades bouillonnantes qui alimentaient une énorme filature. Il n'ouvre que deux fois par an.

Visites au grand air

Sinon également, pour ceux qui préfère le grand air, rendez-vous au hangar à dirigeables à Écausseville, bâtiment militaire en béton armé, classé monuments historiques puisque c'est un des derniers toujours debout en France. Profitez aussi d’une petite randonnée guidée dans les dunes de Créances, jusqu'à Gouville-sur-Mer pour vous présenter toutes les activités du littoral. Ou alors encore, prenez de la hauteur en montant au sommet du phare de Barneville-Carteret à 85 mètres de hauteur.