14 juillet : de rares feux d'artifice dans la Somme, quelques festivités

Molliens-Dreuil, à l'ouest d'Amiens donne le coup d'envoi dans la Somme de la fête nationale avec un spectacle pyrotechnique ce lundi aux alentours de 23h. La commune fait partie des rares à organiser un feu d'artifice. La plupart ont annulé l'événement en raison de l'épidémie de coronavirus.

Sur la côte picarde, la commune d'Ault va elle aussi illuminer le ciel mais ce sera ce mardi 14 juillet. Suite à l’annulation des feux d’artifice du Crotoy et de Saint Valery-sur-Somme, le maire espère ne pas dépasser la jauge des 5 000 personnes autorisées. Un nombre à ne pas dépasser non plus au château de Gézaincourt au sud de Doullens ce mardi.

Pas de feux, mais des activités

Parmi les communes qui ont annulé leur feu d'artifice, il y en a qui tiennent tout de même à célébrer la fête nationale.

Ainsi, à Abbeville, à partir de 20h ce 13 juillet, le parc d'Emonville dans le centre, sera rythmé par les jeux picards et jeux pour enfants. Il y aura aussi des concerts, des cracheurs de feu et des balades à poneys. Pour clore la soirée, il faudra regarder non pas dans les airs, mais sur l'eau. Les visiteurs pourront déposer une lanterne flottante en forme de fleurs sur le lac du jardin. Le 14 juillet, il y aura un défilé dans les rues d'Abbeville avec des élus et plusieurs associations patriotiques.

A Péronne, ce sont des concours de pêche et de pétanque et une chasse au trésor qui seront proposés le 14 juillet ainsi que des concerts.

Du côté d'Albert, un défilé des pompiers de la caserne Ancre aura lieu ce mardi dans les rues de la ville, avant un rassemblement place d’Armes à 18h. Dans la soirée, le groupe Raving Soul jouera sur les marches de la Basilique.

A Amiens, il y aura un feu d'artifice le 27 septembre

A Amiens, la ville a annulé les événements liés au 14 juillet mais elle donne rendez-vous le 27 septembre pour un feu d'artifice pour clore le festival la Rue est Amiens, lui aussi décalé cette année !

La cérémonie organisée par la préfecture pour la fête nationale, aura lieu à huis-clos à la caserne de gendarmerie Garin, en présence de la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili. Une cérémonie pour rendre hommage aux soignants et aux entreprises engagées dans la lutte contre la coronavirus comme le fabricant amiénois de textile Dessaint qui a fabriqué des masques en tissu.