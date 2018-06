Avignon, France

Le programme du festival Off d'Avignon est téléchargeable sur le site d'Avignon Festival et Compagnies! La version papier de 450 pages sortira dans quelques jours mais vous pouvez déjà préparer votre festival en consultant le programme des 1.538 spectacles proposés du 6 au 29 juillet.

Le premier spectacle à 8h30, le dernier à 23h32

Le programme de l'édition 2018 adopte la même présentation que les années précédentes: les spectacles sont classés par lieux, par heure et genres sur 450 pages, du spectacle de clown à la poésie. 133 salles de spectacles sont recensées, avec précisions sur la climatisation et l’accès handicapé. Certaines salles sont encore en travaux comme le théâtre Barreta dans l'ancien café place saint Didier ou la Factory dans l'ancienne chapelle Tomasi. Une page entière est consacrée à la sécurité: pas d'arme blanche et ouverture des sacs obligatoire pour accéder aux salles.

La journée du festivalier débutera à 8h30 dans quelques jours avec un spectacle dans le jardin du Musée Vouland avec une création dadaïste pour la première fois à Avignon. Dernier spectacle, lui aussi pour la première fois à Avignon, entre théatre et concert avec des guitares métal sur scène à 23h32 au Rouge Gorge.

Au total 4.667 artistes au festival Off cet été. La maire d'Avignon veut attirer l'attention sur un autre chiffre: 3 200 places de parkings gratuits. Dans les premières pages du programme, le président du Conseil départemental magnifie "les affiches sur les candélabres et le mobilier urbain". Dommage, 50 ans après 1968, c'est justement interdit.