Le programme du jeudi 13 juin de l'Armada 2019

Le programme de ce jeudi 12 juin sur l'Armada est encore riche : arrivée d'un nouveau voilier, l'Eagle, visite de François Gabart sur L'Hermione, concerts de la région avec notamment Les ogres de Barback et Mes Souliers sont rouges et encore d'autres rendez-vous.

Rouen, France

Jeudi 13 juin : encore plus de bateaux

Tous les navires ne sont pas arrivés le premier jour de l'Armada. Le dernier à venir est le voilier Eagle. Il arrive ce mercredi 12 juin à Rouen entre 20h et 21h. Il restera en aval du pont Flaubert qui ne se lévera pas.

Rencontre : le marin François Gabart sera sur L'Hermione toute cette journée de jeudi. Le skipper du trimaran MACIF est le parrain de la promotion des gabiers 2019 de L’Hermione.

A savoir : la patrouille de France est attendue dimanche 16 juin pour la grande parade. Elle arrivera de l'Est et survolera la Seine jusqu'à la Bouille où elle fera un virage pour faire une présentation dans le sens contraire. Ce sera entre 11h15 et 11h 45.

Le programme du jeudi 13 juin de l'Armada

12h15 et 13h15 - DENIZE à la tente Culture en Normandie -

17h40 : concert Adrien Legrand organisé par la Région Normandie

18h45 : concert Metro Verlaine organisé par la Région Normandie

19h : Aïssata et Fredero aux terrasses de France Bleu Normandie

20h20 : concert Mes Souliers sont rouges organisé par la Région Normandie

organisé par la Région Normandie 21h50 : concert Les Ogres de Barback organisé par la Région Normandie

organisé par la Région Normandie 23h15 : feu d'artifice​​​​​​​

Point météo de ce jeudi : passages nuageux et larges éclaircies. Des averses sont prévues en matinée et Météo France nous prévient qu'un risque d'orage est possible dans l'après-midi. Températures minimales : de 9 à 12 degrés.Températures maximales : entre 17 et 19 degrés..

Pratique

Les entrées pour les piétons sont ouvertes de 10h à 02h du matin. Attention : fouille obligatoire. Chiens, vélos et patinettes interdits.

Astuce : pour accéder plus rapidement au site de l'Armada, privilégiez l'entrée située rive gauche, située entre le 106 et le Pont Flaubert.

A lire : comment circuler et stationner à Rouen pendant l'Armada.

Consultez le plan des quais de Rouen pendant l'Armada.