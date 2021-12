Angèle, Bernard Lavilliers, ou encore Chinese Man au programme du festival Musicalarue en 2022

Le festival Musicalarue se tiendra les 23, 30 et 31 juillet 2021 à Luxey dans les Landes. Pendant trois jours, 90 groupes et compagnies vont se succéder sur les 15 scènes du festival landais. La billetterie a ouvert ce jeudi 09 décembre 2021.

On connaît le programme pour la 32ème édition du festival Musicalarue qui se déroulera sur trois jours, du 29 au 31 juillet 2022, à Luxey dans les Landes. Sous les pins, ce village de 700 habitants accueillera au total 90 groupes et compagnies, pour 200 spectacles et concerts au total.

Après une édition 2021 un peu chamboulée par le covid, l'édition 2022 sur trois jours doit signer un retour à la normale.

15 scènes sur trois jours, et 55 groupes au total

La star du festival cette année, on peut le dire : c'est la chanteuse belge Angèle. Elle devait venir à l'édition 2021, édition perturbée par le covid. Elle tient donc son engagement et viendra en 2022 à Luxey, le samedi 30 juillet.

Le premier jour, vendredi 29, Bernard Lavilliers, sera sur scène.

Ce sera aussi l'occasion de voir Ibrahim Maalouf sur scène, Gaëtan Roussel, Fatal Bazooka, Dombrance, General Elektriks, Les Wampas, ou encore Gérard Lanvin et son fils ...

Les musiques du monde de plus en plus présentes

Par exemple, le samedi 30, Fatoumata Diawara, la chanteuse malienne à succès nous fera danser.

La veille, le vendredi, ce sera aussi l'occasion de découvrir Mélissa Laveaux, d'origines canadienne et haïtienne. Elle chante en créole et en français, et gagne à être connue.

Il y aura aussi les fameux Amadou et Mariam, un groupe tchèque, des Allemands, Rodrigo et Gabriela des Mexicains etc.

Le programme des compagnies de spectacle sera dévoilé prochainement.

Un changement de calendrier, et une baisse de budget pour la programmation

Historiquement, le festival se déroulait le week-end du 15 août. Mais les organisateurs ont décidé de changer les habitudes. L'objectif est de proposer des programmes de qualité, tout en s'adaptant aux nouvelles exigences du milieu. Ce festival à but non-lucratif doit se battre face aux grands groupes qui organisent des festivals dans les alentours.

Il y a plus d'artistes mais plus de concurrence, donc on se bat toujours autant - Bastien Perez

"Les artistes qui tournent de plus en plus avec des frais de route et des économies de tournée globales commencent leur tournée en septembre, les festivales en mai, ils gardent quelques jours pour leur vie privée. Plusieurs artistes nous ont dit que le 15 août ce n'était plus possible, on ne peut pas tous avoir les artistes en août. Il y a plus d'artistes mais plus de concurrence, donc on se bat toujours autant", explique Bastien Perez, le programmateur du festival.

Cette année, le budget programmation a été diminué d'un quart, soit de 300.000 euros face à l'inconnu : "parce que l'on ne sait pas ce qui va se passer en 2022, parce que l'on voit très bien que le retour du public est compliqué. On essaye d'enlever un peu de pression sur le festival, d'avoir un peu moins de monde aussi". Ainsi, ils attendent 12 à 13.000 personnes par soir pour cette édition, contre 15.000 habituellement.

Informations pratiques

Comptez 45 euros pour un pass une journée, 82 euros pour deux jours, ou encore 100 euros pour trois jours.

Retrouvez l'évènement Facebook de la 32ème édition du festival

Tous les détails de la programmation sont à retrouver sur le site du festival musicalarue.com

Les spectacles se dérouleront de 15h30 à 6h30 du matin. Un camping avec douches et toilettes sera accessible aux festivaliers.