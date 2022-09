La réponse des artistes après l'arrêt du projet d'Arbre aux Hérons : "On nous coupe les ailes"

Trahison et incompréhension. Les créateurs de l'Arbre aux Hérons se disent tristes et en colère suite à l'arrêt du projet, annoncé jeudi par la maire de Nantes Johanna Rolland. Raison invoquée : son coût, chiffré à 80 millions d'euros. L'Arbre n'est pour autant pas encore enterré.

"On a été estomaqué par l'annonce de Johanna Rolland. Elle nous a reçus lundi pendant 3/4 d'heure, depuis on est abasourdi". Ainsi parle Pierre Orefice, l'un des créateurs de l'Arbre aux Hérons. Son complice, François Delaroziere, évoque de son côté "une trahison". La maire de Nantes a annoncé jeudi l'arrêt de cet arbre en acier aux branches végétalisées. L'œuvre, haute de 35 mètres, devait s'installer en 2027 dans le quartier du Bas-Chantenay.

Raison invoquée : son coût. La construction de l'Arbre aux Hérons est passée de 35 à 80 millions d'euros. La hausse s'explique par l'inflation, l'explosion du coût des matières premières mais aussi l'obligation de réaliser plusieurs marchés publics alors que la Métropole prévoyait d'octroyer un marché unique à la compagnie La Machine.

Pour ses créateurs, le coût est un faux argument. La Métropole de Nantes a réalisé "un tour de passe passe" et a préféré à leur arbre un peu fou la Cité des imaginaires, projet voté au début de l'été et qui accueillera notamment le nouveau musée Jules Verne : "Est ce qu'on veut une ville sage, raisonnable ou une ville ambitieuse? Est ce qu'on veut une ville qui nous fait rêver et où effectivement on investit 80 millions d'euros dans un Arbre aux Hérons mais derrière le monde entier parle de cet arbre?", interroge François Delaroziere.

On va casser tout ce rêve à Nantes autour des Machines de l'Ile?

Pierre Orefice estime les retombées économiques de l'Arbre aux Hérons à 30 millions d'euros par an. On reproche au projet de ne pas être écologique? Les artistes répondent que son bilan carbone équivaut à celui d' "un immeuble de six étages". Et l'urgence écologique, invoquée par la maire de Nantes, ne doit pas nous empêcher de vivre, selon Pierre Orefice : "L'urgence climatique, ça ne va pas s'arranger avec le temps. C'est la vie à partir de maintenant. Alors, est ce qu'on supprime tout ce qu'on a été capable de faire? Le rêve avec les Machines de l'Ile, on va casser ça?"

Quant à l'argument de la hausse du coût des matières premières, les artistes objectent qu'il vaut aussi pour d'autres projets actuels ou futurs à Nantes, comme la gare ou le CHU. Pour eux, c'est aussi un très mauvais coup porté aux entreprises mécènes, qui ont donné de l'argent pour l'Arbre aux Hérons. La Ville de Nantes risque un effet boomerang, selon Pierre Orefice : "Comment retrouver des partenaires sur les prochains projets après avoir planté les donateurs comme ça?"

Johanna Rolland n'est pas fermée à une discussion avec la CCI

Les deux artistes n'excluent pas de planter leur Arbre ailleurs qu'à Nantes : "Pour nous, le projet est évidemment vivant et il bat encore très fort. Il y a toujours l'espoir de le faire un jour à Nantes mais il y a d'autres villes dans le monde." L'arbre sera peut-être sauvé par ses mécènes locaux, bien décidés à le voir éclore dans le Bas Chantenay. Pour Yann Trichard, le président de la CCI Nantes Saint-Nazaire, un autre modèle économique est à inventer. De mécènes, les chefs d'entreprises pourraient devenir investisseurs : "Il faut qu'on passe de contributeurs à des gens prêts à investir dans un projet à vocation touristique et artistique".

Johanna Rolland n'a pas fermé la porte à cette idée, selon Yann Trichard : "Elle est disposée à en discuter dès lors qu'on aura construit une proposition. Je suis en train d'échafauder ça avec les chefs d'entreprises susceptibles d'être intéressés." Et le président de la CCI dit recevoir beaucoup d'appels depuis jeudi.