Le projet d'un passionné d'histoire : attirer les touristes en Creuse, grâce à nos trésors médiévaux

Alors que la Creuse, cherche à attirer toujours plus de touristes, un passionné d'histoire fait une proposition : et si on développait des circuits centrés sur nos trésors médiévaux? Depuis douze ans, Alain Petit a créé le centre de la culture du Limousin médiéval. Un site internet sur lequel il recense les richesses présentes en Creuse et dans les deux autres départements du Limousin : églises, châteaux, ponts, ou encore des informations sur les chants des troubadours.

Sur Facebook, il est suivi par près de 30 000 personnes. Mais il voudrait aller plus loin. Il tente de convaincre les collectivités de Creuse, de Corrèze et de Haute-Vienne de développer une nouvelle offre touristique centrée sur les vestiges médiévaux.

Un patrimoine trop peu reconnu

Alain Petit s'est donné une mission : promouvoir le patrimoine médiéval de Creuse, de Corrèze et de Haute-Vienne. "Chacun connaît sa petite église ou un petit pont roman à côté de chez lui, mais on minimise ce petit patrimoine", résume cet ancien ingénieur commercial, qui n'a pas hésité à reprendre ses études il y a quelques années, pour se consacrer à l'histoire médiévale.

L'apogée du Limousin, ce n'est pas la porcelaine au XIXe siècle. C'est le moyen-âge.

A ses yeux, la Creuse et les autres départements du Limousin disposent d'une richesse exceptionnelle comparée à d'autres régions: "En Bretagne par exemple, il n'y a quasiment pas d'église romane. Alors que nous, on en a beaucoup. Rien qu'en Creuse, on peut citer l'église de Toulx-Sainte-Croix, Evaux, Le Moutier d'Ahun, Bénévent-l'abbaye, l'abbaye de la Souterraine etc."

Les trésors du moyen-âge en Limousin ne se limitent pas aux vieilles pierres. Alain Petit, s'intéresse aussi à la poésie des troubadours qui est née en Limousin, ou encore aux émaux fabriqués en grande quantité dans notre région, à cette époque.

Développer le tourisme culturel pour développer l'économie locale

"Il y a un potentiel touristique autour de ce patrimoine, assure Alain Petit, ça pourrait dynamiser l'économie : l'hébergement, la restauration etc". Pour ce passionné d'histoire, le développement de cette offre touristique pourrait passer par différentes propositions.

Il s'agirait notamment de renforcer les liens entre les trois départements pour faire des offres communes de visites guidées. "On pourrait valoriser la collégiale de Bénévent-l'Abbaye par exemple, en proposant un circuit à travers les cinq collégiales présentes dans le Limousin", explique Alain Petit.

Il imagine aussi des visites de ce genre à travers les châteaux du Limousin. Il propose aussi de développer "un itinéraire culturel européen" sur les traces des troubadours.

Alain Petit aimerait aussi faire collaborer les offices de tourisme avec des universitaires pour mettre à jours leurs connaissances des édifices locaux. Ces information pourraient ensuite être transmises au grand public.

Pas facile de convaincre nos élus

Depuis des années, Alain Petit est en lien avec la région Nouvelle Aquitaine, les conseils départementaux et les comités de tourisme des trois départements du Limousin, mais les collectivités restent frileuses.

"Aujourd'hui, malgré de nombreuses démarches les portes sont restées closes", regrette-t-il sur les réseaux sociaux. Il explique par exemple n'avoir jamais été sollicité par les collectivités creusoises. En revanche il a travaillé avec certains acteurs du patrimoine dans notre département, comme la commanderie de Lavaufranche.