Le projet initial , déposé en 2012, portait sur la création de huit salles de cinéma, pour un ensemble de 1302 places. Le réseau d'exploitation cinématographique "Grand Écran" entendait combler "le déficit de l'offre cinématographique locale". Mais en juin 2013, la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNAC) a refusé l'installation du complexe dans la zone commerciale de Langon.

Cette décision confirmait alors celle de la Commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde qui avait aussi refusé l'implantation du complexe. Selon la CNAC, "le projet comportait des risques importants pour l'accès aux films des cinémas de proximité". Et en particulier pour "Le Rio", situé en centre-ville de Langon. Trois autres cinémas indépendants (La Réole, Bazas et Cadillac) du Sud-Gironde avaient également déposer des recours auprès de la CNAC. Ils craignaient d'être engloutis par la concurrence. Autres raisons invoquées, l'installation d'un "équipement culturel de loisir" en périphérie de la ville de Langon n'irait pas dans le sens des efforts menés par la commune pour "renforcer l'attractivité de son centre-ville".

"Grand Écran" tente de trouver un compromis

Le Directeur du développement chez "Grand Écran" Sacha Friedmann assure que "le futur complexe ne nuira pas à l'affluence des cinémas de proximité. Les spectateurs désirant regarder un film d'auteur pourront toujours le faire. Il s'agit de diversifier l'offre et de répondre à une demande des habitants locaux. Ils sont obligés de se rendre à Bordeaux pour pouvoir regarder des films du Box-office." Pour trouver une solution, la société a présenté un nouveau projet de six salles pour 964 places, et promis le maintien d'une salle au cinéma "Le Rio". Cette fois, le Conseil départemental d'aménagement commercial de la Gironde a approuvé à l'unanimité le projet . Mais les cinémas de La Réole, Bazas et Cadillac entendent bien déposer un nouveau recours auprès de la CNAC. Ce qui relancerait une nouvelle fois ce feuilleton qui dure depuis maintenant six ans.

Louis Tellier