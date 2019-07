Le projet de loi de restauration de Notre-Dame définitivement adopté au Parlement

Paris, France

Trois mois après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, le Parlement a donné son feu vert définitif au projet de loi qui doit encadrer sa restauration mardi. Le texte a été approuvé par 91 voix, avec 8 votes contre et 33 abstentions. Il vise à organiser et contrôler le recueil et l'utilisation des dons qui ont afflué d'une part, et à coordonner les travaux d'autre part.

Le texte, qualifié de "loi d'exception inutile" instaurant des "dérogations inadmissibles" aux règles du patrimoine par une partie de l’opposition, prévoit d'autoriser le gouvernement à contourner des procédures pour tenir le délai de cinq ans fixé par Emmanuel Macron. L'exécutif pourra passer outre des obligations en matière de marchés publics et de lois de protection du patrimoine en donnant "la possibilité au gouvernement de prendre par ordonnance les mesures d'aménagement ou de dérogation" nécessaires.

Chef-d'oeuvre de l'art gothique, la cathédrale de Paris a été victime le 15 avril d'un incendie qui a détruit sa charpente et sa flèche.