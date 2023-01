Le projet de théâtre privé en centre-ville d'Orléans officiellement abandonné

Le projet de construire un théâtre privé en transformant l'ancien couvent de la rue Sainte-Anne à Orléans est officiellement abandonné. Jordan Sarralié, l'entrepreneur orléanais qui portait ce projet, annonce en effet qu'il jette l'éponge. Le concept, dévoilé en septembre 2021 , était particulièrement ambitieux - trop, peut-être... Et trop d'éléments sont venus contrarier l'aventure.

Un associé en moins et des coûts qui s'envolent

Une grande salle de 400 places dans l'écrin d'une ancienne chapelle, 3 à 4 représentations par semaine avec du théâtre de boulevard et des one-man show, des artistes comme Didier Gustin, Clémentine Célarié ou Guillaume de Tonquédec, le projet avait de quoi faire rêver. Jordan Sarralié, expert en immobilier à Orléans, portait ce projet avec Jérôme Foucher, déjà propriétaire d'un théâtre à Paris et surtout responsable d'une société de production créant de nombreux spectacles en France. Mais en juin 2022 Jérôme Foucher s'est retiré du projet : il faut dire que le coût estimé des travaux a augmenté entretemps de 30%, passant de 3 millions d'euros à près de 5 millions d'euros.

Jordan Sarralié et Jérôme Foucher, lors de la présentation du projet en septembre 2021 © Radio France - François Guéroult

"Mon associé a pris peur, et cela peut se comprendre, avec le contexte post-Covid difficile pour le milieu de la culture, et un chantier tout de même un peu pharaonique, commente Jordan Sarralié. Avec la hausse du prix des matériaux, le projet n'était plus du tout rentable, et je ne pouvais pas, de toute façon, assumer tout seul une telle hausse du coût. C'est évidemment une déception, parce que j'ai travaillé à fond sur ce dossier pendant plus de 2 ans."

Repenser le projet, mais sur une taille "plus raisonnable"

Pour autant, Jordan Sarralié reste persuadé qu'un tel théâtre privé aurait sa place à Orléans. "Le projet s'est avéré sur-dimensionné, analyse-t-il, mais en fait, ce n'est pas moi qui avais le choisi le lieu : c'est le lieu qui m'avait choisi, parce que c'était magnifique et en plein centre-ville. Mais avec 2 000 mètres carrés, on était obligé de faire un projet global, avec non seulement un théâtre, mais aussi un bar, une résidence étudiante... Or moi, à la base, je voulais juste faire un théâtre."

Fort de ce constat, l'entrepreneur orléanais ne désespère pas de créer un jour un théâtre privé à Orléans, mais "de taille plus raisonnable", et "ailleurs", sur un autre site. En attendant, Jordan Sarralié va mettre en vente l'ancien couvent situé près de la place du Martroi, datant du XVIIème siècle, et qu'il avait racheté il y a 2 ans.