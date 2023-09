Le projet "Hommage aux héros" rebaptisé "Normandie Memory" défendu devant les maires de Caen-la-Mer

Après avoir échoué à Carentan, dans la Manche, le projet "Hommage aux héros", rebaptisé "Normandie Memory", va-t-il voir le jour à Colombelles dans l'agglomération caennaise ? Pour défendre leur projet, les porteurs du dossier, Richard Lenormand et Stéphane Gateau, ont passé une sorte de grand oral durant près de deux heures ce mardi devant les maires de Caen-la-Mer.

"Ils ont compris que nous sommes des gens sérieux" - Richard Lenormand, porteur du projet

Un rendez-vous important que Richard Lenormand a le sentiment d'avoir réussi : "nous sommes ressortis satisfaits de la qualité des échanges, ça nous a permis de présenter notre projet et d'éclaircir certains points sur lesquels des informations fausses ont pu circuler. Ils ont compris que nous sommes des gens sérieux." Allusion au volet historique évidemment, encadré notamment par l'historien Stéphane Simonnet, mais aussi à l'impact environnemental, limité selon ses défenseurs. Sans oublier le volet économique avec la création de 250 emplois à la clé. "Ce que nous proposons est différend de ce qui existe jusqu'à présent, nous sommes complémentaires. Nous sommes une porte d'entrée différente sur ces événements, on veut que derrière les spectateurs aient envie d'approfondir le sujet et de se rendre sur les autres sites."

"Ce projet ne doit pas voir le jour" - Clémentine Le Marrec, maire de Bénouville

Il en faut plus pour convaincre les élus opposés au projet comme Hélène Burgat, maire de Mondeville ou Clémentine Le Marrec à Bénouville, connu pour son fameux Pegasus Bridge. Cette dernière espérait mieux de ce grand oral : "on attendait avec mes collègues maires beaucoup plus de précisions qu'on ne peut en trouver sur leur site internet. On avait des questions concernant l'accessibilité, les nuisances que pouvaient engendrer un tel chantier et les questions que posent l'ouverture au public dans un site - l'ancien site de la SMN - qui vit déjà. Comment ces activités peuvent coexister ? Je suis assez surprise de ne pas avoir eu des données plus factuelles et pas seulement du ressenti." Et si Clémentine Le Marrec se dit rassurée que le dossier soit suivi par le maire de Colombelles et historien Marc Pottier, elle ne reste pas moins toujours opposée au projet : "pour moi il ne doit pas voir le jour à Colombelles ou ailleurs. On ne peut pas instrumentaliser, mettre en scène la Bataille de Normandie comme çà. On a déjà des acteurs locaux pour transmettre et éduquer."

Une décision rapide ?

Du côté de Caen-la-Mer qui représente les 48 maires concernés, pas de réaction officielle pour le moment, "trop tôt" nous a-t-on fait savoir. "Que ca se fasse ou pas, il faut de toute façon trancher rapidement" confie un maire sous couvert d'anonymat. Pour l'heure aucune date n'est avancée, mais le dossier pourrait rapidement se décanter.