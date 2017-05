Le propriétaire d'un château en Gironde raconte ses souvenirs de tournage avec Roger Moore

Roger Moore est décédé mardi après-midi à l'âge de 89 ans. Célèbre notamment pour avoir joué James Bond au cinéma, l'acteur britannique est mort en Suisse des suites d'un cancer. Il avait joué dans le film "Les Séducteurs" tourné en 1980 dans un château au sud de Langon.

En 1980, l'acteur Roger Moore a passé deux semaines en Gironde pour le tournage du film "Les Séducteurs". Car le vaudeville composé de 4 sketches prend pour décor le château de Roquetaillade située à Mazères au sud de Langon. Sébastien De Baritault, le propriétaire de cette bâtisse médiévale avait 17 ans à l'époque, il raconte ses souvenirs : "la journée on tournait et le soir il y avait des grands repas où on mangeait de la Bazadaise et on goûtait les vins de la région".

"Amateur de bons vins et d'armagnac"

Normalement l'acteur devait dormir dans un hôtel près de Langon, "mais les soirées se prolongeant tard dans la nuit il arrivait souvent qu'il dorme au château", se remémore Sébastien De Baritault. "Les soirées étaient très très longues à Roquetaillade. Les acteurs étaient amateurs de vins et d'armagnac et jusqu'à très tard le soir on jouait des sketches avec mes parents", poursuit le propriétaire. "Tout le monde a passé de très bonnes soirées avec ce grand acteur, moi j'étais souvent obligé d'aller au lit parce que j'avais école le lendemain", regrette-t-il.

"Un homme charmant"

"C'était un homme charmant, quelqu'un d'ouvert et de gentil", conclut Sébastien De Baritault avec une pointe de nostalgie.