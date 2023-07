Le propriétaire de la chapelle de Montagnac voulait vendre l'édifice transformé en gîtes

On reparle de la Chapelle des Augustins à Montagnac près de Pézenas. Fin juin le propriétaire qui avait rénové l'édifice sans autorisation a été condamné a détruire en partie les travaux réalisés. C'est la DRAC la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie qui l'a attaqué en justice. On sait aujourd'hui pourquoi avec un peu plus de précisions.

Deux gîtes en mezzanine

C'est le procureur de la République de Béziers qui a jugé utile d'apporter quelques informations complémentaires qu'on ignorait. En fait la DRAC a réagit suite a la publication d'une petite annonce sur le site d'une agence immobilière. Annonce étonnante proposant a la vente deux gîtes de 31 et 70 m2 nichés dans une chapelle du 16ieme siècle.

La DRAC s'est donc rendue sur place ou elle a constaté une série de travaux effectués sans autorisation alors que la chapelle est classée aux monuments historiques. On vous avait parlé de la dalle en béton ciré, de l'enduit des murs mais il y avait aussi une mezzanine avec cuisine, wc, salon, chambres et salle de bain.

Le propriétaire devant les gendarmes avait reconnu que pour ces travaux il aurait effectivement dû faire "les demandes nécessaires".

Cet homme de 63 ans qui a investi 360.000 euros dans les travaux se disait scandalisé. Il a donc fait ces travaux dans le but de vendre son bien.

On comprend un peu mieux la décision de la DRAC de l'attaquer en justice même si le tribunal n'a pas ordonné la démolition de la mezzanine à usage d'habitation. L'affaire sera de nouveau jugée devant la cour d'appel de Montpellier.