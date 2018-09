Plus de 90 produits qui vont bientôt déferler dans les vestiaires et dans la rue ont été créés par les deux nouveaux partenaires, la marque du célèbre basketteur Michael Jordan, et le club de la capitale.

Paris, France

Un grand bond en avant pour le PSG qui a lancé aujourd'hui la collection imaginée avec Jordan. Le célèbre logo "Jumpman" sera présent sur plus de 90 produits réalisés en partenariat avec la marque du grand basketteur. Des vêtements pour les footballeurs, et notamment les professionnels parisiens qui porteront un maillot Jordan en Ligue des Champions, à domicile et à l'extérieur.

Le maillot extérieur de la Ligue des Champions pour cette saison. © Radio France - Bruno Salomon

Un partenariat commenté par His Airness en personne : "la marque Jordan et le Paris Saint‐Germain occupent une position unique en matière de sport et de style.", se félicite l'ex roi de la NBA, qui se dit ravi à l'idée de voir "le Jumpman sur la poitrine des joueurs du Paris Saint‐Germain".