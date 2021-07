Le PSG dévoile son maillot extérieur pour la nouvelle saison

Le nouveau maillot extérieur du Paris Saint Germain pour la saison 2021-2022 a été dévoilé officiellement ce mercredi. Fourni par l'équipementier Nike, il garde sa couleur blanche mais est aussi doté d'une bande centrale rose et noir. Un choix qui ne fait pas l'unanimité parmi les fans.

Le Paris-Saint-Germain présente, ce mercredi le maillot extérieur pour cette saison. Les joueurs le porteront dès ce soir lors du match à Orléans contre les allemands d'Augsbourg. Il est signé Nike, le partenaire officiel du club depuis 2018.

Si le blanc, la couleur traditionnelle du PSG à l'extérieur, reste majoritaire, la nouvelle tunique se pare aussi de rose et de noir sur la bande médiane et sur les manches. Le PSG affirme dans un communiqué que la nouvelle collection extérieure reprend les "thèmes classiques du club" à savoir le logo, la bande médiane et la fleur de lys. Du côté de l'inspiration il s'agit d'un "hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l'architecture post-moderne du début des années 70" poursuit le communiqué.

Le choix du rose et noir ne plait pas à tout le monde. Une partie des fans à d'ailleurs critiqué ce nouveau maillot considérant que l'unique but des dirigeants du Paris-Saint-Germain est de gonfler les ventes à l'international.

Une partie de la collection sera disponible dès aujourd'hui et en "quantité très limitée" dans une sélection de magasins et sur le site du PSG. Pour les autres il faudra attendre la mise en vente officielle, le 28 juillet.