Le PSG organise une vente aux enchères en ligne pour la bonne cause

Combien êtes-vous prêt à débourser pour un maillot dédicacé de Kylian Mbappé ou une séance de tirs au but avec les gardiens du PSG ? On connaîtra la réponse à l'issue de la vente aux enchères caritative que le PSG organise à partir de dimanche. "Le Fonds de dotation Paris Saint-Germain et son mécène eBay font équipe commune le temps d’une vente aux enchères exceptionnelle organisée sur eBay.fr du 12 au 19 décembre 2021", indique jeudi le club parisien sur son site Internet.

Douze lots sont à acquérir dont le maillot collector et unique de Kylian Mbappé porté lors du match PSG/Nice le 13 février dernier et dédicacé par l'attaquant parisien. On trouve aussi le ballon du 8eme de finale de Ligue des Champions contre Barcelone signé par les joueurs, une expérience VIP au Parc des Princes ou encore une session d'entraînement avec Teddy Riner et un kimono dédicacé. Les fonds récoltés permettront de "financer des projets en Ile-de-France et au-delà pour aider ceux qui en ont le plus besoin", précise Sabrina Delannoy, directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain.

Pour participer à cette vente aux enchères, rendez-vous sur eBay.fr à partir de dimanche 12 décembre.