Le PSG peut-il quitter le Parc des Princes ? "La Mairie ne veut pas que nous restions", d'après al-Khelaifi

Le PSG va-t-il quitter le Parc des Princes ? La question se pose après plusieurs déclarations du PDG du club parisien Nasser al-Khelaifi. "Je crois que la Mairie ne veut pas que nous restions [au Parc], elle nous met la pression pour que nous partions", a-t-il déclaré ce mardi 29 novembre 2022 dans le quotidien sportif espagnol Marca.

ⓘ Publicité

La raison de la brouille : le PSG voudrait devenir propriétaire du Parc des Princes, qui appartient aujourd'hui à la Ville de Paris. Le club a fait une offre de 40 millions d'euros, qui a été refusée par la Mairie. C'est pourquoi le dirigeant qatarien explique dans Marca étudier "d'autres alternatives".

Pouvoir investir dans le stade

Le Qatar a déjà investi 80 millions d'euros dans le stade pour l'Euro 2016. Pour Christophe Lepetit, économiste au Centre de Droit et d'Economie du Sport de Limoges et auteur d'une étude en 2021 sur l'impact économique du club parisien dans la région Ile-de-France, il est normal que l'investisseur veuille passer à l'étape suivante : "Aujourd'hui, QSI [Qtar Sports Investments] considère qu'il est arrivé au bout de ce qu'il veut faire pour un bien immobilier qui ne lui appartient pas et donc souhaite négocier avec la Ville de Paris pour en acquérir la propriété."

L'objectif serait ainsi de pouvoir le moderniser, voire augmenter sa capacité de 48 000 places bien que les études architecturales estiment que sa position proche du périphérique rende ce genre de chantier impossible. En étant propriétaire de son stade, le club de la capitale se mettrait aussi au niveau d'autres grandes équipes européennes, comme le Real Madrid.

Bras-de-fer avec la Ville de Paris

Les déclarations de désamour d'al-Khelaïfi dans la presse espagnole sont un moyen de mettre la pression sur la Ville de Paris. Cette dernière se dit "très surprise" de ces mots et "n'imagine en aucun cas voir le club de la capitale quitter son stade", d'après les informations de la Direction des Sports de Radio France.

Même si le Premier adjoint, Emmanuel Grégoire, a déclaré jeudi que "ce n'est pas notre inclination première de leur vendre le Parc des Princes", des négociations sont bien en cours. Mais la Ville a rappelé que le club dispose d'un bail de 30 ans et que l'investissement dans les infrastructures et le maintien en état du stade n'allait pas forcément de pair avec un rachat.

À lire aussi Parc des Princes : l'agrandissement du stade pourrait être lancé juste après les JO de Paris 2024

"Il y a un vrai sujet de savoir si la Ville veut réellement vendre le Parc des Princes, explique l'économiste Christophe Lepetit. Car aujourd'hui, elle n'est pas actionnaire du club et par le biais du Parc, elle peut peser sur le PSG."

Il y a très peu de clubs en France qui sont aujourd'hui propriétaires de leur stade, c'est le cas de l'Olympique lyonnais.