Le public bel et bien de retour au Théâtre du Nord

Ronan Ynard, le secrétaire général du Théâtre du Nord, n'avait pas de doute sur le fait que le public allait bien revenir voir des pièces, mais il ne pensait pas qu'il le ferait aussi tôt et malgré la vague Omicron. Le redémarrage de la saison en septembre 2021 avait été "un peu difficile" selon ses termes, avec des jauges autour de 70 à 80%, mais "depuis le mois de décembre, on a la chance d'être quasiment complet sur toutes nos dates." D'autant qu'il n'y a plus de restriction en salle, les 440 places du théâtre peuvent être occupées. Un retour du public qui fait chaud au cœur: "_On retrouve des applaudissements nourris ce qui est très important pour les artistes_. On a connu la salle remplie à seulement un tiers, avec des applaudissements très clairsemés, ça n'est pas très joyeux!".

Mathilde Méry, qui joue l'un des rôles principaux dans la pièce l'Iliade, donnée en ce moment au Théâtre du Nord, partage ce bonheur du public retrouvé, qui vaut bien les efforts des comédiens. Pour éviter toute contamination au Covid et donc une annulation de la pièce, les comédiens sont contraints de faire très attention. Mais sur scène également, le Covid chamboule quelques pratiques. Dans l'Iliade justement, les comédiens débutent la pièce masquée, puisqu'ils se trouvent au milieu du public. Pas très pratique certes mais pour Mathilde Méry, elle-même ancienne de l'Ecole du Théâtre du Nord, le jeu en vaut vraiment la chandelle: "_Ca n'est effectivement pas très confortable de porter le masque pour jouer mais on fait avec! Nous n'avons pas joué depuis un an et demi! On est si heureux de pouvoir être là, de jouer dans un beau théâtre où on est complet! C'est incroyable, on est fous! Même si doit porter le masque, on s'en fout, on est là et on est très heureux de ça_!"

La menace de devoir tout arrêter au premier cas de Covid

Toute l'équipe du Théâtre est bien consciente que le risque d'enregistrer un cas de Covid et de devoir annuler des représentations est permanent. D'ailleurs en décembre, alors qu'elles étaient complètes, quatre représentations du spectacle Contes et Légendes, de Joël Pommerat avaient dû être annulées suite à la découverte d'un cas de Covid parmi les comédiens. Donc le risque existe, mais il faut faire avec, estime Ronan Ynard, le secrétaire général du Théâtre du Nord. Une bulle sanitaire est créée autour des comédiens, tous les membres du personnels sont dotés de masques FFP2. Et le théâtre continue de se projeter vers l'avenir: "On sait que le couperet peut tomber, mais on se projette quand même! On fait comme si tout allait bien se passer. On construit les plannings, on programme les artistes sur une saison complète. Et si on doit annuler, eh bien on annule et on paie tout le monde". Une politique rendue possible pour le théâtre du Nord par son statut de Centre Dramatique National qui vit à 80% de subventions publiques.

Ronan Ynard, secrétaire général du Théâtre du Nord Copier