Le public de Johnny Hallyday heureux d'accueillir son sosie vocal Jean Baptiste Guégan à Saint Denis lès Sens

Saint-Denis-lès-Sens, France

Jean Baptiste Guégan, 36 ans , vient de sortir son premier album, dont certains titres étaient destinés à être enregistré par Johnny , lui même.

Mercredi après midi dans la galerie marchande de l'hypermarché Leclerc de Saint Denis les Sens, il a chanté trois chansons avant de se livrer à une séance de dédicace.

Des fans de Johnny, membre du club de motards, les Desperados © Radio France - Damien Robine

"Quand on ferme les yeux, on a l'impression que le taulier est de retour"

Dans le public, essentiellement des fans de Johnny qui ont une nouvelle fois été bluffé par la ressemblance de la voix du jeune chanteur avec celle de l'idole des jeunes. "_Quand on ferme les yeux, on a l'impression que le taulier est de retour"explique Ricardo un des membres du club de motards Les Desperados. Pour Fabrice, fan inconditionnel de Johnny depuis toujours, qui était notamment présent à son concert au stade de France , c'est plein de souvenir qui remontent à la surface. "Quand il parle et quand il chante, c'est la voix de Johnny. Ça me fait quelque chose. J'avais les larmes aux yeux tout à l'heure quand il a chanté" ._

Jean Baptiste Guégan devant son public © Radio France - Damien Robine

J'ai beaucoup travaillé ma voix mais elle avait déjà des similitudes avec celle de Johnny

Alors cette voix, d'où vient-elle ? Jean Baptiste Guégan affirme qu'il n'est pas un simple imitateur. "C'est le fruit d'un travail au quotidien. Après j'ai cette chance d'avoir la capacité vocale et un timbre de voix similaire à Johnny Hallyday. "

Jean-Baptiste Guégan a remporté en 2018 le concours télévisé 'La France a un incroyable talent', et son premier album "Puisque c'est écrit" est sorti fin août.