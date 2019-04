Le public de Nyons enchanté par le film Raoul Taburin, tourné dans la Drôme

Le film Raoul Taburin, tourné à Venterol, était présenté samedi en avant-première à Nyons, avant sa sortie en salles mercredi 17 avril. Dans le public, de nombreux figurants, ravis de voir le résultat et de se remémorer quelques souvenirs du tournage.

Nyons, France

Des applaudissements ont suivi la projection de Raoul Taburin à Nyons. Tourné à quelques kilomètres de là, à Venterol, le film raconte l'histoire d'un réparateur de vélo, incarné par Benoît Poelvoorde, qui ne sait lui-même pas faire du vélo. Edouard Baer et Suzanne Clément partagent l'affiche. Les acteurs n'étaient pas présents lors de l'avant-première dans la Drôme mais le réalisateur, Pierre Godeau, avait fait le déplacement. L'occasion de retrouvailles avec les habitants de Venterol dont beaucoup ont fait office de figurants pour les besoins du tournage.

"C'est le meilleur tournage de leur vie"

Pour beaucoup de Drômois, la découverte du montage final est une bonne surprise même si "ça fait bizarre de se voir à l'écran", disent certains. "Le résultat est très poétique et très joli", commente Nathalie dont la maison a servi au tournage. Tout le village garde un souvenir ému du passage des caméras. Et les sentiments sont réciproques, affirme Pierre Godeau, le réalisateur de Raoul Taburin. Il assure que les acteurs ont passé un séjour formidable en Drôme provençale : "C'est le meilleur tournage de leur vie. Pour Benoît, c'est sur et Edouard aussi a été très heureux sur le film", confie Pierre Godeau.