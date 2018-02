Pendant deux jours, le hangar qui abrite une quinzaine de chars du Carnaval de Granville, a ouvert ses portes au public. L'occasion pour les curieux de découvrir en avant-première les personnages et décors qui formeront le cortège de près de deux kilomètres le week-end prochain.

Le 144ème Carnaval de Granville débutera vendredi prochain. Mais tout ce week-end, le public était invité à découvrir les chars qui participeront à la grande cavalcade de dimanche prochain.

Celui du roi Carnaval a été baptisé "Hippocampe 1er" en référence au futur centre aquatique granvillais et à l'ancien emblème de la ville.

Mais le Carnaval, ce sont 5 jours de fêtes et d'animations dans la Monaco du Nord.

Les festivités débuteront vendredi soir avec le concert d'ouverture et c'est le groupe Elmer Food Beat qui se produira dans la Maison du Carnaval avec en première partie la scène amateur qui permet à des jeunes de la région de se produire devant 2 800 spectateurs.

Samedi prochain, ce sera la cavalcade des enfants et les deux grandes cavalcades ont lieu le dimanche et le mardi, jour de la crémation du Roi Carnaval. Un jugement qui sera suivi de la grande bataille de confétis et de la fameuse nuit des intrigues, une spécificité granvillaise

Les bénévoles s'activent pour terminer les chars © Radio France - Frédérick Thiébot

Notez une nouveauté cette année avec un concert gratuit le samedi soir devant la Mairie suivi d'un spectacle pyrotechnique à 20 heures et du "samedi en fanfare" dans toute la ville.

Pour les accès au carnaval, en plus des cars habituels, des trains spéciaux régionaux sont proposés par la Région et la SNCF renforce sa ligne Paris - Granville avec 3 000 places supplémentaires.

Et si vous venez en voiture, il y aura des navettes gratuites de 10h à 20h entre les parkings aux entrées de Granville et le centre ville.

La sécurité sera la même que l'an dernier avec un centre ville entièrement bouclé et interdit aux véhicules.

Encore quelques coups de peinture pour ce char © Radio France - Frédérick Thiébot

Enfin les organisateurs appellent tous les participants à se déguiser pendant toute la durée du Carnaval.