Le public pourra revenir au stade Michelin... avec Europavox

Europavox va déménager de 500 mètres. Impossible de maintenir le festival place du 1er mai en raison des restrictions sanitaires, l'édition 2020 a déjà dû être annulée, les organisateurs ne voulaient pas passer à nouveau leur tour cette année. Ils ont donc cherché, et trouvé une solution pour offrir coûte que coûte des spectacles au public clermontois. Ce sera donc au stade Michelin, en partenariat avec l'ASM, du 25 au 27 juin prochain.

Europavox avait déjà fait un passage au stade Michelin. C'était en 2017 pour un concert exceptionnel de Manu Chao. 20.000 spectateurs y avaient assisté, sur la pelouse et dans les tribunes. L'ambiance sera probablement différente cette année, avec une jauge limitée à 5.000 spectateurs. La scène sera sur la pelouse et les spectateurs répartis dans les tribunes, en respectant les règles de distanciation sociale. Et les organisateurs réfléchissent à la meilleure manière d'aménager le stade pour conserver une ambiance festive.

Il reste tout de même une incertitude suivant l'évolution des conditions sanitaires. Mais les organisateurs sont optimistes. Et espèrent un beau plateau, les artistes piaffent d'impatience de pouvoir remonter sur scène. Pour le moment, la programmation n'est pas connue, elle doit être dévoilé dans quelques jours.