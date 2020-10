Le public répond à l'appel musical de "Parcs en fête" à Nancy

Du monde dans les rues et parcs de Nancy ce dimanche après-midi à l'occasion de "Parcs en fête", version revisitée de la Pépinière en fête avec des concerts dans les différents parcs de la ville. Concerts assis et masqués du côté du public, dans le cadre de Nancy Jazz Pulsations. Un public qui a répondu à l'appel malgré les contraintes sanitaires.

Premier concert depuis mars pour certains

Sous les arbres du jardin du musée des beaux arts, ils sont plusieurs dizaines à écouter la chanteuse Lucia de Carvalho, comme Marie, en anorak et chaussures chaudes. C'est l'un de ses premiers concerts depuis le mois de mars :

"Ca fait vraiment plaisir. On aimerait bien qu'il y en ait beaucoup plus. On a besoin qu'il s'organise des choses, même si c'est en extérieur et qu'il fait froid. Il faut que des trucs se passent. On a besoin de culture."

Un plaisir de l'autre côté du micro pour Lucia de Carvalho, même si le public est masqué :

"Moi, je ne vois pas les masques des gens. Je ne joue pas pour des masques, je joue pour des gens. Au delà de ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent."

"Besoin d'être avec des gens"

A quelques centaines de mètres de là, le dôme, la scène principale du Nancy Jazz Pulsations dans le parc de la pépinière avec un public nombreux et discipliné. Eric n' a pas été dissuadé par les règles sanitaires :

"On a besoin de sortir, d'être avec des gens. Il y aura bientôt les marchés de Noël. Pendant deux mois, on a regardé le soleil par la fenêtre, on a envie de sortir."

Eric prêt à assister à des concerts en plein air cet hiver s'il le faut.