Le Puy du Fou dévoile les premières images de sa version espagnole

Les premiers spectacles seront joués dès l'été prochain dans la version espagnole du Puy du Fou, à Tolède. La première pierre du parc a été posée ce jeudi et une première vidéo publicitaire a été dévoilée.

Vendée, France

Dès l'été prochain, les Espagnols pourront découvrir les premiers spectacles de leur Puy du Fou, à Tolède, près de Madrid. La première pierre du parc a été posée, ce jeudi, notamment en présence de Philippe de Villiers, le créateur de la version originale, en Vendée. Une première vidéo de promotion de la cinéscénie a aussi été dévoilée.

Un voyage à travers 1.500 ans d'histoire espagnole

Dans un premier temps, l'été prochain, ce sont 15 représentation d'un grand spectacle nocturne qui seront données. Avec 185 comédiens et cavaliers et 4.000 spectateurs. L'histoire : une jeune lavandière, Maria, qui rencontre un porteur d'eau de Tolède, un vieil homme, poète, qui l'emmène dans un voyage dans le temps à la découverte de 1.500 ans d'histoire espagnole, des rois Goths à l'arrivée de chemin de fer, en passant par la découverte des Amériques.

Regarde le Tage, écoute la douce voix du rêve de Tolède

"Petite fille, que fais-tu ici à cette heure ?", demande le vieil homme à la lavandière dans la vidéo. "Je viens chercher de l'eau", répond-elle. "Comment t'appelles-tu ?". "Je suis Maria, la fille du porteur d'eau de l'Antequeruela" (un quartier de Tolède, ndlr). "Et vous ? Qui êtes-vous ? Il semble que vous écrivez", répond la fillette. "J'écris quand la tombée de la nuit m'offre un peu de fraîcheur", répond le vieille, poète. "Je viens à la rivière, comme toi. J'écris ce que me dictent le vent et la poussière des chemins. Regarde le Tage, écoute la douce voix du rêve de Tolède".

Un parc d'attractions à partir de 2021

Mais ce n'est qu'une première étape. Comme en Vendée, c'est aussi un parc d'attraction qui va voir le jour à Tolède. Il devrait ouvrir en 2021 et proposer quatre spectacles différents par jour et proposer aux visiteurs de se promener dans trois villages. Un village castillan de l'époque médiévale, un village d'artisans et un campement mauresque.

50 millions d'euros de retombées espérées dès cette année

En tout, le Puy du Fou a prévu d'investir 242 millions d'euros en Espagne d'ici 2028. Dès cette année, il espère, en contrepartie, des retombées de 50 millions d'euros. Puis 200 millions d'euros par an à partir de 2021, avec l'ouverture du parc.