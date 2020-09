Le Puy du Fou, en Vendée, se prépare à accueillir l’élection de Miss France 2021

Il y avait du beau monde ce vendredi après-midi, au Puy du Fou : aux côtés du président du parc, Nicolas de Villiers, Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, et l’actuelle miss, Clémence Botino, étaient là pour parler de la prochaine édition. Ca a été annoncé le 2 septembre : c’est bien dans la salle Richelieu du Parc que se déroulera la soirée, en direct sur TF1. Ce sera probablement le 12 décembre, même si la date n’a pas encore été officiellement annoncée.

De gauche à droite : Nicolas de Villiers, Clémence Botino, Lauuent Albert, directeur général du parc, et Sylvie Tellier © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Les miss, elles, arriveront deux semaines avant, pour "les toutes dernières répétions" explique Sylvie Tellier. _"_Avec cette très grande scène, il y a beaucoup de possibilités. Il va y avoir beaucoup de choses, et les filles vont avoir beaucoup de tableaux à apprendre." Entre les miss, les organisateurs et les équipes de TF1, ce sont environ 300 personnes qui arriveront, toutes logées dans des hôtels du parc, notamment le tout nouvel hôtel Grand Siècle.

Ouverture de la billeterie dans trois semaines

Le spectacle devrait comme d’habitude être ouvert au public, en tout cas si les conditions sanitaires du moment le permettent. Les réservations seront ouvertes dans trois semaines. Leur nombre sera également déterminé en fonction de l’évolution de la pandémie, indique Nicolas de Villiers : _"On prendra la décision avec les pouvoirs publics. La jauge maximale, c’est 3.000 places, mais il est fort probable que les 3.000 places ne seront pas toutes disponibles"_. Le prix des places n’a pas non plus encore été fixé.