Le Puy du Fou entre au "Panthéon" des parcs de loisirs à travers Philippe de Villiers

Philippe de Villiers a reçu ce mardi le "Hall of Fame Award" à Orlando aux Etats-Unis, où se tient en ce moment le plus grand salon mondial dédié aux parcs de loisirs. Cette fois, ce ne sont pas le parc et ses attractions qui sont récompensés, mais son créateur en personne.

Chaque année, l'International Association of Amusement Parks and Attractions réunit ses 5 000 membres à Orlando aux Etats-Unis, pour récompenser les meilleures innovations en matière de parcs de loisirs. Ce mardi, le jury a choisi de décerner à Philippe de Villiers le "Hall of Fame Award" pour avoir créé un concept original qui est une "contribution extraordinaire dans l'évolution et le développement des parcs à thème dans le monde" selon les membres du jury.

5 récompenses mondiales en 5 ans

Les dirigeants du Puy du Fou commencent à avoir l'habitude de recevoir les honneurs de leurs pairs. Depuis 2012, le parc vendéen a été sacré à deux reprises "meilleur parc du monde", et il a reçu également à deux reprises le titre de "meilleure création mondiale" pour ses spectacles Les Amoureux de Verdun et le Dernier Panache. Cette fois, Philippe de Villiers est distingué à titre personnel pour le rôle qu'il a joué à l'échelle mondiale dans l'univers des parcs à thème. Il est le premier français à recevoir cette distinction, que l'on peut traduire par "Temple de la Renommée" ou "Panthéon". Pour l'anecdote, le premier homme a avoir reçu un "Hall of Fame Award" était un certain... Walt Disney !