Le Puy du Fou prend le train dans toute la France

Le Puy du Fou lance son voyage en train, "Le Grand Tour", à travers toute la France. Le célèbre parc à thème vendéen l'a annoncé mardi 23 novembre. A l'été 2023, un train au décor de la Belle Epoque parcourra 4.000 km dans toute la France avec à son bord trente passagers par semaine.

"Un tour de France jalonné d’escales choisies, au service d’une grande histoire mise en scène", précise le communiqué du Puy du Fou. "C’est le plus long spectacle jamais créé, avec une aventure de six jours et cinq nuits dans les lieux les plus emblématiques de France, rythmée par des surprises et des émerveillements, bercée d’histoires et de légendes."

4.900 euros par personne

Pensé comme "un théâtre en mouvement" avec service à bord en costume, le train du Puy du Fou se veut comme un voyage "dans l'espace et le temps" ponctué d'escales dans des lieux tels que le Palais des Papes d’Avignon ou les Châteaux de la Loire, avec en point d’orgue le parc vendéen du Puy du Fou.

600 voyageurs sont attendus en 2023, à raison de trente voyageurs par semaine. Chaque passager devra débourser au moins 4.900 euros.