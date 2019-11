Le Puy du Fou va s'installer au pied de la Grande Muraille du Chine

Les Epesses, France

Actuellement, en Chine avec Emmanuel Macron, Nicolas de Villiers annonce ce matin sur France Bleu Loire Océan, avoir signé un partenariat stratégique pour l'ouverture d'une Cinéscénie au pied de la Grande Muraille de Chine. Le spectacle s'inspirera le l'histoire et des légendes chinoises. Ce sera un grand spectacle nocturne avec hotel à thème et village d'époque. Ce sera le premier spectacle pérenne à voir le jour au pied de la Grande Muraille de Chine et avec la muraille comme décor. Les chinois vont investir 230 millions d'euros. Ouverture prévue, certainement en 2022.