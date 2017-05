Le Puy-en-Velay lance sa saison touristique en illuminant ses monuments

Il s'appelle "Puy de lumières". Ce spectacle illuminera cinq bâtiments de la ville jusqu'au 30 septembre prochain. La saison touristique est lancée pour la préfecture de Haute-Loire qui accueillera notamment trois jours de tour de France le 16 juillet prochain.

C'est un festival de son et lumière qui a lancé la saison touristique de la ville du Puy-en-Velay ce vendredi soir. Les Ponots ont pu découvrir les illuminations qui les accompagneront tout au long de l'été. Cinq bâtiments emblématiques d'une ville chargée d'histoire et de patrimoine sont mis en lumière à partir de ce weekend et jusqu'au 30 septembre prochain. L'objectif est de faire rayonner la ville tout l'été et en particulier du 16 au 18 juillet quand le tour de France posera ses roues dans la Préfecture de Haute - Loire.

Le Puy en Velay lance #PUYDELUMIERES "notre fête des lumières à nous" disent les premiers spectateurs... et ça va durer tout l'été ! pic.twitter.com/MniMZ2UANP — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) May 12, 2017

Dans ce projet de l'agglomération du Puy-en-Velay, cinq bâtiments sont magnifiés par le son et la lumière :

La Cathédrale Notre-Dame

L'Hôtel de Ville

Le Théâtre

La chapelle Saint-Alexis

Le rocher Saint-Michel d'Aiguilhe

L'agglomération a fait appel à du son et de la lumière pour inciter les touristes à rester sur place. La ville connaît un tourisme dit "de passage" et espère un tourisme "de destination". C'est ce qu'explique Corinne Goncalves, vice-présidente à l'agglomération du Puy-en-Velay, en charge du tourisme et de l'évènementiel et présidente de l'office de tourisme :"il nous fallait quelque chose qui nous garde les personnes ici. On s'est rendu compte que les touristes passaient une nuit à une nuit et demi en moyenne au Puy-en-Velay. On s'est dit que pour les garder un peu plus longtemps, il nous fallait un spectacle de nuit."

C'est à la tombée de la nuit et jusqu'à minuit, que les bâtiments prendront vie tout l'été, jusqu'au 30 septembre.