Le Puy-en-Velay : succès populaire pour les illuminations de la cathédrale

Tous les soirs depuis le 17 décembre, la cathédrale du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, s'illumine de 18h à 22h, et le public est chaque soir présent en nombre. L'objectif de ce spectacle, c'est de mettre en valeur le patrimoine de la ville pour attirer davantage de touristes, comme à Chartres.

Elle est déjà très belle à l'état brut. Alors illuminée, à la tombée de la nuit, la cathédrale du Puy-en-Velay prend des airs de monument féerique. La lumière et les motifs évoluent au rythme de la musique pendant 15 minutes, le temps du spectacle, qui se répète de 18h à 22h tous les soirs depuis le 17 décembre. C'était une idée des élus de la ville et de la région, qui veulent prendre exemple sur ce qui a été fait à Chartres autour de la cathédrale, pour attirer plus de touristes et surtout, les garder plus longtemps sur place.

"Aujourd'hui un touriste qui vient au Puy-en-Velay reste en moyenne un jour et demi sur place. On veut doubler ce temps"

"Aujourd'hui, un touriste qui vient au Puy-en-Velay, il reste en moyenne un jour et demi", explique Corinne Goncalves, élue en charge du tourisme à la communauté d'agglomération Le Puy-en-Velay et présidente de l'office du tourisme de la ville. "L'objectif c'est de doubler ce temps sur place en mettant en valeur notre patrimoine. A Chartres, il y avait 14 restaurants avant la mise en place du spectacle des illuminations. Aujourd'hui il y a 28 restaurants et le nombre de touristes a doublé."

Cinq monuments de la ville seront illuminés à partir de l'été prochain

Les illuminations de la cathédrale ne sont qu'une première étape au Puy-en-Velay. A partir de l'été prochain, probablement dès la fin mai, ce sont cinq monuments de la ville qui seront illuminés chaque soir à la tombée de la nuit. Il y aura toujours la cathédrale, mais aussi la mairie, le théâtre, la chapelle Saint-Michel, l'hôtel du département et la forteresse Polignac.

Pour cet hiver, les illuminations ont coûté 1,2 millions d'euros, financé pour moitié par la région. Un prix élevé dû à l'achat et non à la location du matériel. Ces illuminations seront visibles jusqu'au soir du 31 décembre.