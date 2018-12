Le Qatar intéressé par les salles de cinéma immersives conçues à La Rochelle

La Rochelle, France

C'est l'une des innovations des dernières années dans les cinémas : la création de salles "premium" promettant aux spectateurs une expérience encore plus réaliste, "immersive". Un secteur occupé par deux marques célèbres, Imax et Dolby cinéma. Mais voilà que le groupe rochelais CGR veut se tailler une place sur ce marché. Depuis deux ans, CGR déploie dans ses salles la technologie Ice. Une vingtaine d'établissements en bénéficient déjà, dont le cinéma des Minimes à La Rochelle. Une technologie que le groupe est sur le point de vendre à l'étranger. Elle a séduit un grand groupe de cinéma basé au Qatar, et implanté dans tout le Moyen-Orient.

Une délégation qatarie est venue à La Rochelle mi-novembre, et elle est tombée sous le charme. Les choses sont très bien engagées, assure le directeur général du groupe CGR, Jocelyn Bouyssy : "Le contrat-type est entre les mains de leurs juristes, et on attend la validation du grand directeur général de ce gros groupe" qui emploie près de 42.000 salariés, à travers tout le Moyen-Orient. Une nouvelle visite qatarie est prévue le 21 janvier, et Jocelyn Bouyssy en est convaincu : "cette visite devrait coïncider avec la signature du contrat, c'est ce qu'on espère". Contrat qui pourrait porter sur l'équipement de 35 à 100 salles à travers le Moyen-Orient.

Signature avec le Qatar fin janvier, si tout va bien

Évidemment ce projet est très intéressant financièrement pour CGR, mais il va surtout installer le format Ice au niveau mondial. "L'intérêt pour le groupe, c'est de sécuriser les contenus" explique le directeur général du groupe CGR : "Il faut que les distributeurs acceptent qu'un film soit au format Ice, et en augmentant le nombre de salles, c'est l'assurance que nous aurons toujours du contenu à passer chez nous." CGR espère aussi que ce premier client en attire d'autres. "On a déjà des pistes pour Los Angeles et pour les pays de l'Est, ainsi que pour le Mexique", détaille Jocelyn Bouyssy.

Le cinéma immersif, c'est quoi?

Imaginez-vous confortablement installé dans un grand fauteuil inclinable. Sur les murs latéraux de la salle, de part et d'autres de l'écran, plusieurs panneaux lumineux: ils changent de couleurs au gré des scènes. Du bleu pour une séquence qui se déroule à la plage ou encore des flashes lors d'explosions dans un film d'action. Voilà ce que propose la technologie Ice, ce qui permet au passage de vendre les billets un euro plus cher.