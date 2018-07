Strasbourg, France

33 mètres de long sur 2 de large et 43 tonnes. La nouvelle passerelle est plus fine et élancée que l'ancienne qui est partie à la ferraille à l'automne 2016. La passerelle de l'écluse datait du 19ème siècle et n'était plus vraiment fonctionnelle. Sa remplaçante a coûté 600.000 euros, financés à 60% par Voies Navigables de France et à 40% par la Ville de Strasbourg.

La passerelle devant les anciennes glacières © Radio France - Olivier Vogel

La passerelle de l'écluse a été rebaptisée passerelle des anciennes glacières. C'est en effet de l'autre côté de l'Ill, dans les locaux de l'actuel hôtel Régent Petite-France qu'étaient installées les glacières de la ville qui produisaient des pains de glace pour les professionnels, restaurants et commerces d'alimentation, comme pour les particuliers qui les utilisaient dans les grandes occasions comme les baptêmes, les communions ou les mariages.

Les turbines des anciennes glacières © Radio France - Olivier Vogel

Les anciennes glacières ont fonctionné jusqu'à la fin des années 80 avant d'être définitivement vaincues par les congélateurs. Une partie des installations est toujours visible dans les locaux de l'hôtel Régent Petite France.