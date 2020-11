Le Quartz à Brest prépare sa réouverture au 15 décembre

"Oui, nous sommes prêts pour le 15 décembre !". Pas d'hésitation dans la voix de Matthieu Banvillet, le directeur du Quartz, la salle de spectacles de Brest, la plus grande Scène nationale de France en terme de fréquentation (150.000 spectateurs par an... sauf en 2020). "Nous attendons ça avec impatience. L'époque nous invite à la prudence. On attend pas mal de précisions du gouvernement peut-être dès aujourd'hui (vendredi)".

Aller au spectacle malgré le couvre-feu

Le 15 décembre est la date prévue, si la situation sanitaire s'améliore, de la fin du confinement pour le début d'un confinement nocturne, et de la réouverture en parallèle des théâtres, cinémas et salles de spectacles. Mais comment, alors, sortir le soir ? "Il semble s'annoncer que le billet de spectacle permettrait de rentrer chez soi un peu plus tard que le couvre-feu. Sinon nous adapterons les horaires. Jouer à 18h30 n'est pas impossible, il y a une demande et on sait que le public est prêt à nous suivre et à s'adapter aussi."

L'adaptation passe aussi par la fréquentation: "Côté jauge, on serait sur ce qui se faisait en septembre et octobre avec un siège d'écart, ce qui est possible. Depuis le mois de mars, le secteur culture a eu de nombreuses idées, comme bien d'autres, pour s'adapter. On discute beaucoup avec les artistes. L'une des possibilités est d'ajouter des séances. Au Quartz, nous avons la chance d'avoir de très grandes salles, ce qui facilite la donne."

Programmation maintenue

En tout cas, la programmation est maintenue : "Par chance, nous avons deux spectacles avec deux créations qui devaient se tenir en novembre et donc le public du Quartz, serait le premier, si ça peut se tenir, à les découvrir."

Les deux confinements ont entraîné une chute de la fréquentation : 60.000 spectateurs de moins (sur 150.000). "C'est compliqué économiquement mais l'État nous soutient beaucoup. Et nous sommes très attentifs à ce que cela perdure pour survivre."

Programmer la prochaine saison

Et le directeur du Quartz veut regarder vers la suite, la saison 2021-2022 qu'il faut déjà commencer à programmer : "La préparation de la saison 2021 est compliquée mais on est obligé de se dire que la pandémie serait alors derrière nous pour avancer. En tout cas c'est comme cela que je fonctionne."