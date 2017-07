Le Raboliot, ambassadeur de la Loire à Saint-Satur

La Loire comme vous ne l'avez sans doute jamais vue, au fil de l'eau : depuis trois ans, le Raboliot vous permet de naviguer sur la Loire. Une balade d'une heure au départ de St-Satur, près de Sancerre. Le Raboliot peut embarquer 12 personnes.

Le Raboliot grince, couine... il n'a pourtant que trois ans. Et c'est voulu : ce bateau a été construit à l'identique des embarcations d'autrefois qui transportaient du sable sur la Loire. Il n'y a eu qu'une légère modification pour l'emplacement de la cabine, afin d'optimiser le confort sonore des passagers.

Sylvain Trevel et Thibault Morlat, les deux amis qui font vivre le Raboliot. © Radio France - Michel Benoit

Il n'y avait plus de bateau de ballade sur la Loire à St Satur depuis 1980. D'où l'idée de construire une nouvelle toue, ces bateaux à fond plat qui transportaient les marchandises sur la Loire. La coque est en métal, le bardage en bois. Le Raboliot peut naviguer même quand la Loire est au plus bas. Les plus belles balades, c'est au lever du soleil. Sylvain Trevel, le propriétaire du raboliot, est prêt à se lever tôt pour vous embarquer, dès cinq heures et demie le matin : " C'est à ce moment là que la lumière est la plus belle, et on peut surprendre la faune qui se réveille."

Le pont du Raboliot à St-Satur. © Radio France - Michel Benoit

Le Raboliot mesure 18m50 de long, 3m70 de large et pèse 9,5 Tonnes, mais 30 cm d'eau lui suffisent pour naviguer. Son nom est bien sûr un clin d'oeil à l'écrivain du val de Loire, Maurice Genevoix : "Ce livre, c'était l'histoire d'un bucheron devenu braconnier. Comme moi, j'étais bucheron élagueur, reconverti comme pêcheur professionnel, accusé par les pêcheurs à la ligne de braconner le poisson, c'est bien sûr un clin d'oeil" explique Sylvain Trevel.

Le Raboliot peut naviguer sur 30 centimètres d'eau seulement. Mais il faut éviter les célèbres bans de sable de la Loire. - Le raboliot

Le Raboliot a relancé la navigation sur la Loire. Thibault Morlat, président des joutes nautiques, la confrérie St-Roch à St-Satur s'en félicite :"Depuis que le Raboliot est là, on voit des retraités ressortir leur plate de Loire, des petits bateaux de 5 ou 6 mètres, alors qu'ils ne le faisaient plus, ça fait plaisir !". Sylvain propose des balades toute l'année, même en hiver : la seule condition est d'être au moins six à embarquer. Toutes les informations sur le site du Raboliot :

https://www.le\-raboliot.com/le\-raboliot