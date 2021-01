Le rallye Monte-Carlo autorisé par la préfecture des Hautes-Alpes, mais sans public

Le rallye Monte-Carlo, organisé du 18 au 24 janvier prochain, aura finalement bien lieu. La préfète des Hautes-Alpes a rendu ce samedi un arrêté autorisant la tenue de la course. Le public, en revanche, ne pourra pas être présent.

La tenue du 89ème rallye Monte-Carlo était toujours suspendue à la décision des pouvoirs publics. Ce samedi, la préfecture des Hautes-Alpes annonce qu'elle autorise la course à s'élancer ce lundi 18 janvier.

Interdiction du public durant la course

"C’est un travail excellent qui a été mené avec l’Automobile Club de Monaco et le professionnalisme de cet organisateur permet à la première manche du championnat du monde WRC de se dérouler dans des conditions de sécurité sanitaires qui s’imposent pour notre santé à tous", salue dans un communiqué la préfète des Hautes-Alpes Martine Clavel.

L’ensemble des épreuves spéciales seront interdites au public, annonce également la préfecture. Selon la préfète des Hautes-Alpes, 100 à 150 commissaires de courses seront positionnés sur l’ensemble du parcours pour faire respecter cette décision. Entre 100 et 150 gendarmes seront mobilisées chaque jour en soutien et veilleront aussi à ce qu’aucun regroupement n’ait lieu sur des sites plus éloignés.

"Afin de respecter le couvre-feu établit entre 18h00 et 06h00 dans les Hautes-Alpes, l’ensemble de la compétition a été aménagée pour se dérouler dans le cadre légal", ajoute la préfecture des Hautes-Alpes. Ce sont 90 équipages qui sont engagés sur cette épreuve sportive, dont les reconnaissances se dérouleront du 18 au 20 janvier, avant 14 spéciales pour un total de 257 kilomètres de course.

Le rallye partira ce lundi de Gap. Il passera le dimanche 24 janvier par les Alpes-Maritimes (Puget-Théniers). Il se terminera par la remise des prix à Monaco.