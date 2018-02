Antraigues-sur-Volane, France

Ils étaient encore près de 300 équipages à se lancer à l'assaut des routes ardéchoises ce dimanche. Trois spéciales au programme : La Croze - Antraigues sur Volane, Burzet - Burzet et Le Sauzet - Lamastre. Et s'il y en a une qui fait partie de l'histoire, c'est bien la spéciale qui arrive à Antraigues. Au programme, un incontournable passage au stand avec la traditionnelle distribution de tarte aux pommes. Depuis 40 ans, ça se passe devant la boutique de Yves Joigny, La Remise : "Chaque année, je fais la fête au Rallye, j'essaie de faire en sorte que le village d'Antraigues soit un peu à l'honneur !"

Les pilotes s'arrêtent tous pour leur part de tarte aux pommes © Radio France - Boris Loumagne

Des pilotes et des spectateurs ravis

Comme chaque année, on vient de loin pour profiter des routes sinueuses de l'Ardèche. Benoit vient de Haute Marne, il pilote une Opel Ascona de 1979, et il s'est régalé : "Sous le soleil et avec les nombreux virages, c'est idéal pour s'amuser en pilotant." Sur le bas-côté, on a également avalé des kilomètres pour assister au spectacle. Patrick et Anne Marie ont fait le déplacement depuis la Touraine : "Quand on est passionné, on ne regarde pas la distance ! On voulait absolument assister à ce Rallye Monte-Carlo."

Les équipages termineront leur périple dans la nuit de mardi à mercredi pour une arrivée à Monaco.