Le randopolitain : 100 randonnées organisées à travers l'Ile-de-France

Randopolitain est un programme de 100 randonnées labellisées "olympiades culturelles" qui a débuté en juin dernier et va se poursuivre jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Gratuites et ouvertes à tous, elles permettent de parcourir l'Île-de-France à travers les sentiers de la Fédération française de la randonnée pédestre et sur des distances de 15 à 30km, en partant dune gare et en terminant à une autre gare du réseau transilien. Ces excursions sont organisées un dimanche sur deux par EnlargeYourParis, le media culturel du Grand Paris, en partenariat avec la SNCF.

Le parcours est tracé entre les 390 gares franciliennes qui desservent la région, "ce qui permet à chacun de venir par les transports en commun et de réaliser une randonnée bas carbone de bout en bout" explique Amandine Martin, secrétaire général de Transilien SNCF. L'inscription est obligatoire et les groupes sont constitués de 70 à 80 marcheurs.

L'excursion se veut aussi culturel. Ethnobotanistes, écrivains... sont invités à partager leurs connaissances tout au long du chemin.

