Le rappeur belfortain Pihpoh à l'Olympia à Paris

Le rappeur belfortain Pihpoh se produit ce jeudi sur les planches de l'Olympia à Paris. L'artiste chantera aux côtés de chanteurs tels que M, Oxmo Puccino ou encore Tété. La salle affiche complet.

"C'est un moment magique, on ne s'en rend toujours pas compte, on va faire les balances dans quelques heures" confie ému, Pihpoh. Le chanteur belfortain se produit sur la scène de l'Olympia ce jeudi : "je n'y ai encore jamais mis les pieds dans cette salle mythique, ça va faire quelque chose". L'artiste, qui s'est déjà produit sur des scènes emblématiques comme celles des Eurockéennes, a été sélectionné à l'issue d'un concours de la RATP. Le réseau de transports a organisé un grand concert pour fêter les 20 ans d'existence des "Musiciens du métro". Sur les 82 artistes qui sont accrédités pour jouer dans le métro, 5 d'entre eux ont été sélectionnés par le public pour avoir le privilège de se produire à l'Olympia, dont Pih Poh.

On pense à ceux qui nous avaient dit de lâcher l'affaire

Il interprétera devant une salle comble ce jeudi soir son titre "Laisse-moi" et une reprise de Charles Aznavour "Je me voyais déjà". Pour Pihpoh, cette présence à l'Olympia est une sorte de "consécration. On regarde toujours en arrière sur ce genre de dates là, je me dis je viens de là, j'ai fait tout ça (...) On pense aux gens qu'on a croisé qui nous ont dit de lâcher l'affaire. Mais on pense surtout aux proches, à tous ceux qui nous ont accompagnés".

Sur scène, le rappeur belfortain sera accompagné d'artistes tels que -M-, Teté, ou encore Oxmo Puccino : "c'est la petite cerise sur le gâteau. Oxmo Puccino fait parti des papas du rap français. Quand j'ai commencé le scratch, j'avais des vinyles d'Oxmo. Je connais toute sa carrière, son cursus. C'est quelqu'un qui se renouvelle toujours, l'une des plus belles plumes du rap français. C'est un peu un exemple".

Pihpoh promet de ne pas oublier Belfort : "Je ne peux pas oublier Belfort, cette soirée ne va pas changer ma vie, oui c'est chouette, oui c'est une scène avec une énorme renommée, mais il m'est impossible d'oublier Belfort. Déjà mon accent avant que je le perde il faudra des dizaines d'années ... ". Le rappeur belfortain tient à préciser que tout le chemin qu'il a parcouru, il le doit à Belfort : " les Eurockéennes, la salle de la Poudrière, les gens que je peux croiser, qui m'ont soutenu depuis le début, qui viennent à mes concerts, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve à l'Olympia". D'ailleurs Pihpoh sera de retour à Belfort, à l'Axone, le 14 décembre en première partie du concert de Claudio Capéo.